Магомед Исмаилов. Скриншот видео "Василий Конов" https://www.youtube.com/watch?v=BhWTLIMVIGk

18 сентября 2024, 05:46

Боец ММА Исмаилов оштрафован за разжигание ненависти

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Суд в Москве оштрафовал на 20 тысяч рублей бойца ММА из Дагестана Магомеда Исмаилова за негативное высказывание о работе полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа в районный суд Москвы поступило дело бойца ММА из Дагестана Магомеда Исмаилова, обвиненного по административной статье об унижении достоинства. Протокол был составлен на него из-за того, что в 2023 году Исмаилов записал видео с возмущением по поводу рейдом силовиков в мечети, в котором он назвали силовиков "бандитами в масках".

Таганский суд Москвы оштрафовал бойца ММА Магомеда Исмаилова по статье о возбуждении ненависти или вражды по отношению к определенной группе лиц (статья 20.3.1 КоАП РФ), пишет 17 сентября ТАСС.

Исмаилов на заседание суда не явился, решение было принято без него. Бойца оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает "Чемпионат".

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Примечание:

"Оппонент Исмаилова оштрафован после массовой драки на турнире MMA", "Сын Кадырова объявил о готовности к повторному бою с Биттировым", "Даудов вступился за Адама Кадырова после резонансного турнира".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 сентября 2024, 06:41

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