Боец ММА Исмаилов оштрафован за разжигание ненависти

18 сентября 2024, 05:46

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Суд в Москве оштрафовал на 20 тысяч рублей бойца ММА из Дагестана Магомеда Исмаилова за негативное высказывание о работе полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа в районный суд Москвы поступило дело бойца ММА из Дагестана Магомеда Исмаилова, обвиненного по административной статье об унижении достоинства. Протокол был составлен на него из-за того, что в 2023 году Исмаилов записал видео с возмущением по поводу рейдом силовиков в мечети, в котором он назвали силовиков "бандитами в масках".

Таганский суд Москвы оштрафовал бойца ММА Магомеда Исмаилова по статье о возбуждении ненависти или вражды по отношению к определенной группе лиц (статья 20.3.1 КоАП РФ), пишет 17 сентября ТАСС.

Исмаилов на заседание суда не явился, решение было принято без него. Бойца оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает "Чемпионат".

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