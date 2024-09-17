Астраханский гарнизонный военный суд. Фото: https://yandex.ru/maps/org/astrakhanskiy_garnizonny_voyenny_sud

17 сентября 2024, 13:29

Многодетный астраханец осужден за побег из воинской части в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к шести годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника из Астраханской области, отца пятерых детей Дениса Салмина, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Согласно материалам дела, 37-летний отец пятерых детей Денис Салмин из Астраханской области в августе 2023 года заключил контракт с Минобороны и направился в зону специальной военной операции (СВО). Затем самовольно оставил место несения службы и направился домой.

На судебном заседании Салмин заявил, что будто бы получил от командира приказ, направленный против его сослуживцев, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда.

Астраханский гарнизонный военный суд приговорил Салмина к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в самовольном оставлении части. Контрактник обжаловал приговор суда, однако Южный окружной военный суд оставил его без изменений.

Комментариев от представителей Дениса Салмина не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд утвердил приговор астраханцу Заяну Настаеву, обвиненному в дезертирстве. По версии следствия, он сбежал со срочной службы в 2006 году и все эти годы скрывался от правоохранительных органов.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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