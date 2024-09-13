Родители уроженца Чечни задержаны после его рассказа о пытках

13 сентября 2024, 14:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские в Аргуне задержали родителей Магомеда Чагаева, рассказавшего о пытках силовиками и дискриминации мусульман в местах лишения свободы, сообщили правозащитники.

Сегодня в Аргуне силовики задержали родителей Магомеда Чагаева - 67-летнего Саид-Эми Чагаева и 62-летнюю Малику Чагаеву, сообщает Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

За день до этого на YouTube-канале «Ислам Хариханов» было опубликовано интервью, в котором Магомед Чагаев рассказал о сфабрикованном против него деле, пытках и дискриминации мусульман в учреждениях ФСИН, говорится в публикации.

"Супругов Чагаевых увезли в Аргунский отдел МВД с неизвестной целью. Они могут быть в опасности", - указали правозащитники.

Ролик «Откровение бывшего заключенного российских лагерей. 21 год в заключении» был опубликован на канале Ислама Хариханова (83,9 тысячи подписчиков) 12 сентября. По данным на 14.05 мск 13 сентября, он набрал 42 416 просмотров и 1,1 тысячи лайков. На видео Чагаев рассказал, в частности, как был задержан в 18-летнем возрасте и подвергся пыткам.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.