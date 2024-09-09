Депутат из Ейского района заявил о нарушениях на выборах

09 сентября 2024, 20:30

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Бюллетени, которые хранились вне сейфа, не позволили неудобному для власти кандидату Андрею Назарову победить на выборах, кандидат подал жалобу в избирком, заявил депутат Александр Батуринец.

Как писал "Кавказский узел", выборы в регионах юга России были безальтернативными и сопровождались нарушениями при голосовании, а оппозиция почти нигде не смогла добиться заметных результатов, так как ярких политиков в регионах нет, констатировали аналитики.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. В Чечне и Кабардино-Балкарии голосование прошло в один день - 8 сентября. По итогам подсчета большей части протоколов действующие губернаторы сохранили лидерство на выборах в Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и Ставропольском крае.

Депутат от Ейского района Александр Батуринец сообщил, что в этом году в члены совет депутатов не прошел его коллега Андрей Назаров. Он "был ранее в составе депутатского корпуса Ейского района и для властных структур являлся очень неудобной фигурой". ""Военный пенсионер, практикующий юрист, с большим, не только опытом в судебных спорах, но и работе Совета депутатов. Однако на одном из участков, Андрей Николаевич обнаружил, что пакет, в котором хранились избирательные бюллетени, с голосами, полученные от избирателей в субботу, хранится не в опечатанном сейфе, где полагалось, а в другом, вне помещения для голосования! " Оказалось, что по мнению председателя участковой комиссии, пакет не вместился в избирательный сейф, поэтому и был помещен туда, куда вместился", - написал Батуринец.

Он отметил, что "именно из этого пакета были озвучены голоса как под копирку за «нужных» кандидатов!" В этой пачке "голосов за Назарова не было" , "чтобы попасть в депутаты, Андрею Николаевичу не хватило всего 29 голосов!", - подчеркнул депутат.

По его данным, Назаров подал жалобу в территориальную избирательную комиссию. Батуринец усомнился, что избирком вынесет справедливое решение. "Как показывает практика десятилетий, подобные истории не получают должной оценки при рассмотрении жалоб", - подчеркнул он.

В ходе текущих выборов на юге России от наблюдателей и членов партий поступали жалобы о нарушениях. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани заявили о принуждении к голосованию. Наблюдатели из Абинского и Северского районов Кубани, а также из Геленджика пожаловались на вбросы бюллетеней в урны.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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