Активисты назвали вялой агиткампанию в Волгоградской области

04 сентября 2024, 23:29

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Избирательную кампанию на выборах депутатов облдумы Волгоградской области более-менее активно ведут коммунисты, однако ни их агитация, ни агитация их соперников не касается проблем региона, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Выборы депутатов Волгоградской областной думы с 6 по 8 сентября. Избирком зарегистрировал на выборах кандидатов от КПРФ, "Единой России", ЛДПР", "Новых людей", "Партии пенсионеров" и "Справедливой России". "Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России", а материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

Журналист Вячеслав Лемкус отслеживает предвыборную кампанию в Волгоградской области."Предвыборная кампания кандидатов проходит вяло. Жители области действительно в подавляющем своем большинстве ведать не ведают кого им предлагают и за кого им голосовать. Активность сосредоточена на внутрипартийных мероприятиях, которые только формально выходят вовне. И в лучшую сторону тут, пожалуй, отличаются питомцы Сталинградского обкома КПРФ", - сказал аналитик.

На первом месте сейчас — это патриотизм, «сохранение исторической памяти», поддержка СВО

По его словам, активно на дебатах (на местных радио и на телевидении) выступал кандидат на пост губернатора Олег Дмитриев. Он, по словам Вячеслава, озвучивал общую позицию коммунистов — как в борьбе за губернаторское кресло, так и за места в областном парламенте. "Стойкий боец Дмитриев формально поборол своих оппонентов на дебатах, так как те на днях преждевременно отказались от участия в них (за 10 дней до выборов). Дмитриев озвучивал ставшие уже традиционными в повестке коммунистов вопросы. На первом месте сейчас — это патриотизм, «сохранение исторической памяти», как они это называют, поддержка СВО. И уже фоном проходят темы защиты интересов трудящихся, национализация природных ресурсов и отраслей промышленности. И ни слова собственно о конкретных проблемах Волгоградской области. Я, по крайней мере, таких рассуждений не слышал", - сказал Вячеслав Лемкус.

Аналитик сообщил о том, что в августе команду кандидатов от Сталинградского обкома приезжали поддержать депутаты Государственной думы и партийные бонзы. Произошло это после всероссийского партийного собрания, проходившего 16 августа в режиме видеоконференцсвязи. Руководство партии направило на места «комиссаров». Так, в Волгоградскую область 21 августа прибыл депутат Госдумы Евгений Бессонов, спустя пять дней в регионе «с рабочим визитом» побывал член Президиума и секретарь ЦК КПРФ, также депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Комиссары проехались по райцентрам и селам, активно агитировали за своих кандидатов. Например, при Бессонове волгоградские коммунисты сделали заявление о Ельцин-центре (приняли обращение о противодействии открытию в Москве филиала Ельцин-центра, говорится в сообщении на сайте КПРФ - прим. "Кавказского узла"). Понятно, ни о каких протестах, связанных с ухудшившимся социальным положением населения области на этих встречах речи не велось, критики действующего губернатора я тоже от них не слышал. Знаете, например, что в Сталинградском обкоме есть такая должность, как секретарь по протестным действиям? Занимает этот пост Андрей Шевченко. Так вот недавние его акции — возложение цветов к подножию памятника жертвам бомбежки города в 1942 году. Это, несомненно, важное мероприятие. Но этим не куратор протестов должен заниматься. У него другие задачи. А те задачи он не выполняет. Или ему не разрешают устраивать социальные протесты", - сказал Вячеслав Лемкус.

По данным Лемкуса, в ходе предвыборной кампании Сталинградский обком напечатал 500 тысяч агитационных листовок.

Аналитик назвал предвыборную работу других партий в регионе "никакой". Так, партия «Новые люди» продвигает своего кандидата на пост депутата областной думы — действующего депутата облдумы, заместителя председателя думского комитета по экономической политике Самвела Аветисяна и руководителя регпроекта "Эколюди" Нину Сомову. "Что мы слышим и читаем в их агитках: общие фразы о создании условий для граждан в плане реализации их потенциала (ну это вообще разговор ни о чем) и о достижении высокого уровня качества жизни россиян (ну каким образом? - никакой конкретики). И большой акцент делается на поддержке СВО — встречи с бойцами, отправка гумпомощи и т. д. Кампания у них собственно безликая. Хотя первоначально партия эта заявлялась как креативная и оппозиционная", - сказал Вячеслав.

Кандидаты от ЛДПР, по словам журналиста, "вообще незаметны". Все «агитки», распространяемые ими в регионе, проходят "не от личности кандидата, а в целом от партии". "Ну что я слышал за последние две недели о них? Это громкое заявление о необходимости постройки тюрьмы для террористов на архипелаге Шпицберген — это в свете теракта в суровикинской колонии. Ну и торжественно отметили победу над Японией во Второй мировой войне. Самые волгоградские, скажем так, темы. Вроде активисты этой партии пикеты проводили в городе. Они назывались "Честный план ЛДПР". Но я подтверждений этим слухам пока не нашел», - сказал Вячеслав Лемкус.

Действующий депутат Новоаннинской городской думы Николай Ренсков выдвинут партией "Справедливая Россия" в кандидаты на пост депутата областного парламента. Он проходит по округам в Киквидзенском, Еланском, Даниловском и частью в Михайловском районах. Ренсков пояснил, что ему "некогда заниматься предвыборной кампанией". В чем причина такой занятости Ренсков не стал объяснять.

"Никакой предвыборной работы не было. Так, листовки распространили, и все. Параллельно я прохожу кандидатом на пост депутата в городскую (Новоанненскую) думу. Если с облдумой не получится, останусь депутатом в гордуме", - сказал Ренсков.

Активистка Татьяна Иванова работает педагогом-технологом. По ее словам, "выборов во всей России давно нет", а происходящую агиткампанию перед выборами назвала "театром".

"Как бы народ ни проголосовал, получится то, что власти сверху спустили. Конкуренции нет. Спойлеры одни. По всей России одинаковая ситуация. Нет даже предвыборной агитации, как было раньше. О кандидатах вообще случайно узнаем. Да, бросают листовки. Но они безликие. Да и народ у нас стал аполитичен. Большинство прогрессивно мыслящих людей уехали из страны, а те, кто остались открыто не высказываются, ибо их сразу задавят", - сказала Татьяна Иванова корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина сказала, что участвовать в выборах она не будет и вообще выступает за бойкот выборов. "Если на избирательные участки никто не придет, не будет «картинки». Запад не увидит демократии в России, как ее обычно представляют", - заявила Татьяна.

Бывший активист общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев пояснил журналисту, что давно перестал заниматься общественной деятельностью. Работает опто-техником. Он сравнил выборы 2024 года с выборами 2013 года.

"Сегодня тишина и спокойствие. Ни сообщений о нарушениях, ни судебных процессов по отстраненным кандидатам. Ничего не слышно. Нет той движухи, что была 11 лет назад на выборах, когда машины поджигали, бюллетени уничтожали. Тогда выборы были интересные, а сейчас скучные. О кандидатах сейчас ничего не слышно. Да, я видел билборды в городе. В основном от "Единой России". Один был от ЛДПР", - сказал Ярослав.

По просьбе журналиста Ярослав прошел по улицам Волгограда в поисках агитационных плакатов. Он сообщил, что со многих тумб плакаты уже посрывали. Увидел только один целый плакат от партии "Новые люди".

"Плакат обезличен. Только партийные лозунги. Нет ни имен кандидатов, ни их фотографий", - заметил Ярослав Князев.

Глава сельского поселения Дубовый Овраг Светлоярского района Виктор Ахметшин сообщил корреспонденту, что он недавно был переизбран на этот пост как самовыдвиженец. Первый раз он проходил на выборах от ЛДПР, но на второй срок эта партия его выдвигать отказалось, и он участвовал в выборах самостоятельно. Виктор рассказал, что идти на выборы в областную думу он пока не собирается. Много работы «на селе». По его словам, агиткампания в селе не проводится, а потому и нарушений нет.

"Нет ни билбордов, ни плакатов, ни агитационных листков, ни предвыборных скандалов. Ко мне никто из кандидатов не обращался за помощью в организации встречи с избирателями в нашем сельском клубе. У нас для этого двери открыты для всех партий", - сказал Виктор.

Глава сельского поселения напомнил корреспонденту, что после публикации на "Кавказском узле" была решена проблема с водоснабжением села — на деньги из районного бюджета была пробурена новая скважина. Новый глава района Владимир Фадеев обещал селянам в скором времени возвести и водоочистные сооружения — село вошло в целевую программу, из которой будут выделены на это деньги.

«У нас 1 тысяча избирателей. Один избирательный участок в школе. Выборы пройдут в спокойном режиме», - сказал Ахметшин.

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