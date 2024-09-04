04 сентября 2024, 05:17

Оставлен в силе приговор Юрию Грудинину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд не нашел оснований для изменения приговора бывшему директору "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрию Грудинину, осужденному за превышение полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа 2022 года суд в Таганроге приговорил бывшего генерального директора "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрия Грудинина к двум годам и шести месяцам колонии по обвинению в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 5,1 миллиона рублей. В октябре того же года Ростовский областной суд оставил приговор в силе. В декабре 2023 года Грудинин также был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к пяти годам колонии. По совокупности двух приговоров ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кассационный суд оставил без изменений приговор бывшему директору "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрию Грудинину, который был осужден за превышения полномочий при выполнении гособоронзаказа, пишет 3 сентября "Коммерсант".

Жалобу Грудинина на приговор рассматривал Четвертый кассационный суд. Оснований для отмены приговора он не нашел.

Комментариями от Юрия Грудинина по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что предшественник Юрия Грудинина на посту генерального директора ОАО "ТАНТК имени Бериева" Игорь Гаривадский 12 августа 2019 года был приговорен к двум годам колонии за срыв оборонного контракта, 17 октября 2019 года Ростовский областной суд оставил приговор в силе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Прокурор потребовал 4,5 года колонии для таганрожца за кражу из "самолета судного дня", "Обвиняемый в отравлении сотрудников авиазавода в Таганроге попросил суд оправдать его", "Супруга Жоры Хачунца пожаловалась на отсутствие свиданий с мужем".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 сентября 2024, 04:18

04 сентября 2024, 03:19

  • Массовое отравление произошло в Баксане

    Более 230 человек обратились за медицинской помощью в Баксане с симптомами отравления, 70 человек были госпитализированы. На карантин закрыты две школы, два детских сада и колледж. По предварительным данным, отравление произошло из-за питьевой воды, сообщил Роспотребнадзор.

04 сентября 2024, 02:20

04 сентября 2024, 01:21

  • Путин предложил трех кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии

    На рассмотрение парламента Кабардино-Балкарии президент Российской Федерации Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы республики. Это действующий глава Казбек Коков, депутат республиканского парламента Алексей Войтов и министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев.

04 сентября 2024, 00:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи