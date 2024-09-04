Оставлен в силе приговор Юрию Грудинину

04 сентября 2024, 05:17

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Кассационный суд не нашел оснований для изменения приговора бывшему директору "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрию Грудинину, осужденному за превышение полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа 2022 года суд в Таганроге приговорил бывшего генерального директора "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрия Грудинина к двум годам и шести месяцам колонии по обвинению в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 5,1 миллиона рублей. В октябре того же года Ростовский областной суд оставил приговор в силе. В декабре 2023 года Грудинин также был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к пяти годам колонии. По совокупности двух приговоров ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кассационный суд оставил без изменений приговор бывшему директору "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрию Грудинину, который был осужден за превышения полномочий при выполнении гособоронзаказа, пишет 3 сентября "Коммерсант".

Жалобу Грудинина на приговор рассматривал Четвертый кассационный суд. Оснований для отмены приговора он не нашел.

Комментариями от Юрия Грудинина по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что предшественник Юрия Грудинина на посту генерального директора ОАО "ТАНТК имени Бериева" Игорь Гаривадский 12 августа 2019 года был приговорен к двум годам колонии за срыв оборонного контракта, 17 октября 2019 года Ростовский областной суд оставил приговор в силе.

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