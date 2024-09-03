Арестованный журналист Toplum TV оспорил в суде ограничение прав

03 сентября 2024, 15:34

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Следствие ограничило права арестованного журналиста Toplum TV Мушвига Джаббара, отказываясь пропустить к нему нотариуса, защита обжаловала это решение в суде. Сегодняшнее заседание по иску было отложено, так как Джаббара не доставили в суд, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. 4 июля срок ареста Джаббару и другим обвиняемым был продлен.

Следствие ограничило права арестованного журналиста Toplum TV Мушвига Джаббара на осуществление нотариальных действий, и в частности выдачу доверенности своей супруге, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат арестованного Назим Мусаев.

"Мушвиг Джаббар обратился к руководству СИЗО с просьбой пригласить к нему нотариуса для выдачи доверенности своей супруге. Однако руководство СИЗО со ссылкой на запрет следователя отказало ему в доступе к нотариальной услуге. Необходимости в выдаче доверенности связана тем, что еще до ареста Джаббар приобрел на аукционе за рубежом подержанный автомобиль.Приобретение таким способом машины обходится немного дешевле чем в Азербайджане. Пока машину доставляли в Азербайджан, журналиста арестовали. С мая месяца автомобиль удерживается на таможне и за стоянку начисляется плата. Чтобы растаможить автомобиль Джаббар должен выдать доверенность близким. Я подал ходатайство следователю, но он принял решение «отложить» его рассмотрение. Автомобиль вообще не имеет никакого отношения к делу. Мы даже сказали, что следствие может наложить арест на автомобиль сразу после растаможки, главное – забрать машину, поскольку с каждым днем растет плата за стоянку. Но следствие проигнорировало наше и это предложение. Поэтому мы подали в суд на решение следователя и просили обеспечить приглашение к нему в СИЗО нотариуса", - рассказал адвокат.

По его словам, 3 сентября в Хатаинcком районном суде Баку началось рассмотрение жалобы на решение следователя.

"В суд не привезли Джаббара. Я ходатайствовал, что дело рассматривалась с его личным участием. Судья удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 9 сентября", - сказал адвокат.

Сотрудник Хатаинского районного суда Баку подтвердил факт проведения заседания по жалобе адвоката Джаббара. Представители следствия оказались недоступны для комментариев.