03 сентября 2024, 15:34
Арестованный журналист Toplum TV оспорил в суде ограничение прав
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Следствие ограничило права арестованного журналиста Toplum TV Мушвига Джаббара, отказываясь пропустить к нему нотариуса, защита обжаловала это решение в суде. Сегодняшнее заседание по иску было отложено, так как Джаббара не доставили в суд, рассказал адвокат.
Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. 4 июля срок ареста Джаббару и другим обвиняемым был продлен.
Следствие ограничило права арестованного журналиста Toplum TV Мушвига Джаббара на осуществление нотариальных действий, и в частности выдачу доверенности своей супруге, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат арестованного Назим Мусаев.
"Мушвиг Джаббар обратился к руководству СИЗО с просьбой пригласить к нему нотариуса для выдачи доверенности своей супруге. Однако руководство СИЗО со ссылкой на запрет следователя отказало ему в доступе к нотариальной услуге. Необходимости в выдаче доверенности связана тем, что еще до ареста Джаббар приобрел на аукционе за рубежом подержанный автомобиль.Приобретение таким способом машины обходится немного дешевле чем в Азербайджане. Пока машину доставляли в Азербайджан, журналиста арестовали. С мая месяца автомобиль удерживается на таможне и за стоянку начисляется плата. Чтобы растаможить автомобиль Джаббар должен выдать доверенность близким. Я подал ходатайство следователю, но он принял решение «отложить» его рассмотрение. Автомобиль вообще не имеет никакого отношения к делу. Мы даже сказали, что следствие может наложить арест на автомобиль сразу после растаможки, главное – забрать машину, поскольку с каждым днем растет плата за стоянку. Но следствие проигнорировало наше и это предложение. Поэтому мы подали в суд на решение следователя и просили обеспечить приглашение к нему в СИЗО нотариуса", - рассказал адвокат.
По его словам, 3 сентября в Хатаинcком районном суде Баку началось рассмотрение жалобы на решение следователя.
"В суд не привезли Джаббара. Я ходатайствовал, что дело рассматривалась с его личным участием. Судья удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 9 сентября", - сказал адвокат.
Сотрудник Хатаинского районного суда Баку подтвердил факт проведения заседания по жалобе адвоката Джаббара. Представители следствия оказались недоступны для комментариев.
Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.
Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".
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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"