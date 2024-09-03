Учащиеся в классе в школе № 16 Хасавюрта. Фото: официальный сайт города Хасавюрт https://xacavurt.ru/uploads/posts/2018-04/1523633054_239518848_78523_17084196529663501798.jpg

03 сентября 2024, 14:01

Хасавюртовцы отказались отпускать детей на занятия в ветхой школе

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Родители детей, обучающихся в школе № 16 Хасавюрта, отказались отпускать их на занятия из-за ветхого состояния здания учебного заведения. Власти предложили дистанционное обучение, но горожане настраивают на переводе их детей в другие школы.

Как информировал "Кавказский узел", 25 августа жители поселков Андийский и Винсовхозный, а также микрорайона Восточный в Хасавюрте пожаловались в соцсети, что школе № 16, в которой учатся их дети, требуется ремонт, что в ней проблемы с отоплением и нет санузла. 26 августа они пожаловались на бездействие властей.

Один из корпусов школы № 16 признан аварийным, подтвердило Минобрнауки Дагестана. Школа рассчитана на 420 мест, но в 2023/2024 учебном году в ней обучалось 1045 школьников. В Хасавюрте возводится здание школы на 1150 мест и обсуждается возможность строительства еще двух школ, заявило 25 августа ведомство в ответе родителям учеников.

Родители учеников школы № 16 в Хасавюрте отказались отпускать своих детей в школу из-за ее ветхого состояния. В результате на линейку ко Дню знаний 2 сентября большая часть школьников не пришла, передал 2 сентября телеграм-канал "Сапа "Кавказ".

Активист Ибрагимгаджи Умаханов отметил, что на линейку пришли не более десяти учеников. По его словам, администрация школы рассматривает вопрос о дистанционном формате обучения, но родители против этого. "В городе много хороших односменных школ, мы будем требовать, чтобы выделяли машины и наших детей возили в одну из школ города, пока не разберутся с нашими проблемами", – подчеркнул Умаханов.

Директор школы Абакар Идрисов отказался комментировать ситуацию, сказано в публикации.

Для строительства новой школы власти Хасавюрта ищут подходящий участок, площадью три гектара, на котором планируется построить учебное заведение на 502 ученика. Также власти Дагестана направили в Минпросвещения России заявку на строительство в Хасавюрте школы на 1500 мест, информировал 2 сентября телеграм-канал "Жемчужина юга" со ссылкой на Минобрнауки Дагестана.

В министерстве добавили, что к новому учебному году в школе № 16 Хасавюрта был проведен ремонт.

Этот пост в телеграм-канале "Жемчужина юга", на который подписаны более 16 тысяч пользователей, на 13.30 мск 3 сентября набрал около 4,9 тысячи просмотров и 28 отметок с реакцией пользователей. Подписчики канала не оставили комментариев.

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Примечание:

"Глава правительства Дагестана раскритиковал темпы строительства сельской школы", "Часть спортзала обрушилась в дагестанской школе", "Прокуратура заинтересовалась отсутствием школы в дагестанском селе".

Автор: "Кавказский узел"

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