Политики и духовенство призвали мировое сообщество защитить права карабахских армян

03 сентября 2024, 04:57

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Парламент Нагорного Карабаха, Католикос всех армян Гарегин II, глава Арцахской епархии Вртанес Абрамян и активисты обратились к международному сообществу с требованием обеспечить возвращение карабахских армян на родину и защитить их права.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля более 60 карабахских беженцев провели акцию у представительства ООН в Ереване, призвав надавить на Азербайджан для сохранения в Карабахе армянского духовно-культурного наследия и частной собственности. Также они потребовали встречи с руководителем офиса ООН в Ереване Франсуазой Жакоб. 15 июля глава ереванского офиса ООН Франсуаза Жакоб пообещала передать коллегам требования карабахских беженцев о защите их прав и сохранении армянского культурного наследия в Карабахе.

Национальное собрание Нагорного Карабаха 2 сентября опубликовало заявление, приуроченное ко Дню провозглашения Нагорно-Карабахской республики. «Народ республики Арцах (Нагорный Карабах) реализовал свое право на самоопределение в соответствии со всеми нормами международного права, не имеющими никакого отношения к территориальной целостности Азербайджанской Республики. Республика Армения, как сторона, представляющая народ Арцаха (Нагорного Карабаха) на переговорах по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, игнорируя обязательства, вытекающие из Декларации независимости республики Армения, обходя свою безусловную роль гаранта безопасности республики Арцах (Нагорный Карабах) и нарушив решение Верховного Совета РА от 8 июля 1992 год, признала Арцах (Нагорный Карабах) частью Азербайджана», - говорится в заявлении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября Самвел Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным, чтобы обеспечить безопасность передвижения жителей.

Нацсобрание обвинило власти Азербайджана в проведении политики "искоренения армянского следа в Арцахе (Нагорном Карабахе), уничтожении исторического и культурного наследия", а также в том, что Баку продолжает незаконно удерживать армянских военнопленных и военно-политическое руководство Нагорного Карабаха.

«Российская Федерация, как правопреемница Российской Империи и СССР, являющаяся стороной и гарантом трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, в условиях своего фактического присутствия не воспрепятствовала полному обезлюдению Арцаха [...] Минская группа ОБСЕ, представленная странами-сопредседателями Российской Федерацией, США и Францией, как орган, обладающий единственным юридическим мандатом на мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, не заняла решительную позицию в сохранении принципов, которые они же и провозгласили», - также говорится в заявлении.

Карабахские парламентарии призвали власти Армении «внести в международную повестку вопрос о праве народа республики Арцах (Нагорный Карабах) коллективно вернуться на родину», а ООН и государства-члены ООН призвали «на основе международно признанных норм и принципов, а также правовых и политических фактов провозглашения республики Арцах (Нагорный Карабах), в рамках международно признанного мандата, обязательства и посредничества обеспечить возвращение народа республики Арцах (Нагорный Карабах) в места постоянного проживания и реализацию других равных и неотъемлемых прав как основы свободы, справедливости и всеобщего мира».

2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе (армянское название Нагорного Карабаха – Арцах), после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинуло Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика официально прекратила существование. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

С посланием по случаю Дня провозглашения Нагорно-Карабахской республики выступил с заявлением Католикос всех армян Гарегин II. «В условиях захвата и полной деарменизации Арцаха (Нагорного Карабаха) мы продолжаем отмечать этот исторический день, поскольку Арцах (Нагорный Карабах) – это не прошлое, это историческая родина, где арцахские армяне жили и созидали тысячелетиями, кровью и потом защищали свою идентичность, традиции отцов и священные ценности, лелеяли свои заветные мечты о светлом будущем, и как справедливый протест против учиненного в отношении нашего народа геноцида, насилия и ненависти».

«Насилие не может стереть память и заглушить голос справедливости. Мы верим, что наша историческая память и подвиги наших предков укрепят нас, и наш народ с верой и надеждой преодолеет катастрофические последствия войны, преисполненный патриотическим духом будет стремиться воплощать свои национальные мечты и замыслы». - заявил Гарегин II.

Он обратился к международному сообществу с призывом «приложить существенные усилия для торжества справедливости и правды, во имя защиты попранных прав карабахских армян и сохранения армянского многовекового духовно-культурного наследия Карабаха».

В своем послании глава Арцахской (Нагорно-Карабахской) епархии Армянской Апостольской Церкви, епископ Вртанес Абрамян заявил, что нельзя ставить под вопрос государственность Нагорного Карабаха. «Мы не имеем права ставить под вопрос государственность Арцаха (Нагорного Карабаха), и только возвращение народа, давшего мандат на создание республики Арцах (Нагорный Карабах), является единственной гарантией защиты культурно-исторических памятников Арцаха», - написал он в соцсети.

Гражданская инициатива "Мы существуем" также распространила в соцсети заявление по случаю Дня провозглашения Нагорно-Карабахской республики. «Пройдя через войны, армяне Арцаха (Нагорного Карабаха) преодолели неисчислимые лишения, жестокие этапы борьбы, блокаду и голод, но, благодаря созидательному труду и невероятным усилиям, поддержке Армении и диаспоры, они смогли построить государство с демократическими устремлениями. 33 года назад Арцах (Нагорный Карабах) установил свои гарантии безопасности от терроризма и ни разу не прошел через руины, когда разрушались церкви, разграблялись дома, осквернялись святыни, но он вновь возрождался из пепла. Однако неоднократная агрессия Азербайджана, неадекватность властей Армении и безразличие международного сообщества довели людей, живущих в его колыбели, до точки необратимости», - говорится в тексте заявления.

Инициатива обратилась к властям Армении, Минской группе ОБСЕ, международным структурам и правозащитным организациям и заявила, что, «несмотря на усилия Азербайджана, вопрос Арцаха остается в повестке дня, нерешенным и нуждающимся в справедливой оценке».

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