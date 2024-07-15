Карабахские беженцы привлекли к защите своих интересов представителя ООН

15 июля 2024, 17:00

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Глава ереванского офиса ООН Франсуаза Жакоб пообещала передать коллегам требования карабахских беженцев о защите их прав и сохранении армянского культурного наследия в Карабахе, рассказали участницы встречи.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля более 60 карабахских беженцев провели акцию у представительства ООН в Ереване, призвав надавить на Азербайджан для сохранения в Карабахе армянского духовно-культурного наследия и частной собственности. Также они потребовали встречи с руководителем офиса ООН в Ереване Франсуазой Жакоб.

Сегодня группа из четырех человек, участвовавших 9 июля в акции перед офисом ООН, встретилась с постоянным координатором ООН Франсуазой Жакоб, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц встречи, руководитель фонда "Центр инициатив "Ген" Армине Авагимян.

По ее словам, на встрече, которая длилась полтора часа, было отмечено, что карабахский вопрос с политического и правового уровня опущен до гуманитарного, соответственно, права карабахцев не защищены.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от беженцев. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

"Правительство Армении не представляет и не защищает интересы арцахцев (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). Арцахцы, потеряв родину, свои дома, имущество, кладбища и наследие в Арцахе, оказавшись за пределами родины, потеряли также свои права: право на самоопределение, право на жизнь в историческом ареале, имущественные права", - сказала Авагимян.

Участники встречи поинтересовались у Франсуазы Жакоб, считает ли ООН карабахский вопрос закрытым. "Потому что, если ООН считает его закрытым, то она должна принять военную агрессию, геноцид, блокаду, этнические чистки приемлемыми методами решения конфликта", - пояснила Авагимян.

Также, по ее словам, беженцы обратили внимание Жакоб на то, что Азербайджан игнорирует решения Гаагского суда от 7 декабря 2021 года и от 17 ноября 2023 года.

7 декабря 2021 года Международный суд ООН принял решение о применении срочных мер на основании иска Армении в рамках дела "Армения против Азербайджана", которое рассматривается в контексте Международной конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации", обязывающей Азербайджан принять все меры для предотвращения актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая церкви и другие места культа, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты. 17 ноября 2023 года Гаагский суд обязал Азербайджан обеспечить беспрепятственный и безопасный въезд или выезд людей, покинувших Нагорный Карабах в результате событий, произошедших после 19 сентября 2023 года. Суд также обязал Азербайджан сохранять и не уничтожать документы, подтверждающие права и собственность жителей Нагорного Карабаха.

"Мы требуем от ООН оказать давление на Азербайджан с тем, чтобы он сохранил нашу частную собственность и духовно-культурное наследие до нашего возвращения", - пояснила Авагимян.

Другая участница встречи, директор Государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян рассказала, что участники встречи "подробно с иллюстрациями" привели Жакоб примеры "уничтожения армянского историко-культурного, духовного наследия, а также частной собственности и целых поселений", что является нарушением Декларации ЮНЕСКО от 2003 года о преднамеренном уничтожении культурного наследия и Статьи 27 Всеобщей декларации прав человека.

Одним из главных требований, по словам участников встречи, было обеспечить право карабахцев на возвращение на родину на конкретных условиях.

Письмо с условиями возвращения на родину, подписанное 215 общественными организациями и политическими силами, карабахские беженцы передали в мае и председателю ОБСЕ Яну Боргу.

По словам участниц встречи, Франсуаза Жакоб обещала все их замечания представить в соответствующие органы ООН.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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