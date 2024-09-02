Международный профсоюз начал сбор средств для бастующих сотрудников Evolution Georgia

02 сентября 2024, 00:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Профсоюз UNI Global Union, который оказывает поддержку работникам сферы услуг в 150 странах мира, объявил о сборе средств для участников забастовки работников Evolution Georgia. На бастующих оказывается давление, им перекрыли доступ к питьевой воде и туалетам, сообщил профсоюз "Труд".

Как писал "Кавказский узел", 26 августа компания Evolution Georgia призвала бастующих отказаться от крайних форм протеста, а участники акции заявили, что ждут помощи властей для переговоров с работодателем. 28 августа глава профсоюза "Труд" заявил, что компания не идет на переговоры, но наняла людей, которые срывают плакаты протестующих. По данным на 30 августа голодовку продолжали трое сотрудников онлайн-казино.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвует более 4600 человек. Руководство онлайн-казино не ведет переговоры с бастующими, при этом Evolution заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку.

Профсоюз UNI Global Union 31 августа объявил о сборе средств для бастующих работников онлайн-казино Evolution в Грузии. "Спустя более месяца с начала забастовки работники продолжают требовать выплачивать прожиточный минимум и обеспечить безопасные условия труда. Группа работников резко объявила голодовку. Работники срочно нуждаются в вашей поддержке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте профсоюза.

Union Network International, который представляет собой международную федерацию профсоюзов работников сферы обслуживания и услуг, имеет представительства в 150 странах и объединяет 20 миллионов рабочих, говорится в сообщении на сайте профсоюза.

Участник акции протеста Камил Назимов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что голодовка и забастовка продолжаются. "Мы решили перевести голодающих и бастующих из палатки в лобби административного здания. Администрация Evolution Georgia и нанятые ею группы делают все возможное, чтобы подавить протесты насильственными способами. Вчера вечером (1 сентября) компания заперла голодных людей в здании, перенесла их вещи в другую часть здания и запретила другим протестующим входить в него. Этот процесс длился несколько часов. Со вчерашнего вечера голодающим и протестующим в фойе отключают электричество и питьевую воду, голодающим запрещено передвигаться и пользоваться туалетом", - говорится в заявлении профсоюза "Труд".

Участники голодовки отметили, что никаких заявлений со стороны работодателей в последние дни не было.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.