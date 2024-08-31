Двое воспитанников детсада Волгодонска остаются в больнице после массового отравления

31 августа 2024, 05:29

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После массового отравления на лечении в больнице остаются двое воспитанников детсада Волгодонска, еще 10 детей получают амбулаторное лечение, сообщили врачи.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июля стало известно, что в одном из детсадов Волгодонска произошло массовое отравление – симптомы кишечной инфекции были зафиксированы у трех воспитанников и шестерых сотрудников дошкольного учреждения.

Число воспитанников детсада Волгодонска, пострадавших от отравления, увеличилось до 12, сообщил сотрудник Минздрава Ростовской области

"В Волгодонске в детском саду у детей выявили кишечную инфекцию. В настоящее время в лечебном учреждении находятся двое ребят <...> Десять маленьких пациентов находятся на амбулаторном лечении", – привел его слова 30 августа "Интерфакс".

Состояние детей врачи оценивают, как средней степени тяжести, добавил он.

Напомним, в ростовских СМИ сообщения об отравлении детей в детсаду Волгодонска появились 26 июля. По словам родителей, с вечера 24 июля им сообщили, что детский сад закрыт для проведения технических работ. Позднее выяснилось, что в нескольких группах выявили кишечную инфекцию. По данным местных властей, у трех воспитанников детсада и шестерых сотрудников учреждения выявлены энтеровирусная и норовирусная инфекции.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее дал указание возбудить уголовное дело по факту отравления.

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