29 июля 2024, 05:25

Отравление воспитанников детского сада в Волгодонске заинтересовало Бастрыкина

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В одном из детских садов Волгодонска отравились, по официальным данным, трое воспитанников и шестеро сотрудников. При этом, как утверждают родители, руководство учреждения скрыло эту информацию. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту отравления.

В средствах массовой информации появились сообщения о выявлении острой кишечной инфекции у воспитанников одного из детских садов в Волгодонске. "Отмечается, что руководство информацию о заражении детей скрывает, сообщая о закрытии дошкольного учреждения для проведения технических работ. Вместе с тем в работе детского сада выявлены многочисленные нарушения: дезинфекция помещений и игрового оборудования проводится редко, личные вещи хранятся ненадлежащим образом", - говорится в сообщении, опубликованном 28 июля в телеграм-канале Информационного центра СК России.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе его расследования.

Сообщения об отравлении воспитанников детского сада Волгодонска появились в ростовских СМИ 26 июля. По словам родителей воспитанников, с вечера 24 июля им сообщили, что детский сад закрыт для проведения технических работ. Однако, по словам родителей, позднее выяснилось, что в нескольких группах выявили кишечную инфекцию. При этом детей в другие детские сады не распределили, а врач детского сада обзванивала родителей и интересовалась, как чувствуют себя дети, пишет "Блокнот-Волгодонск".

Позднее ситуацию прокомментировало городское управление образования. По данным чиновников, энтеровирусную и норовирусную инфекцию выявили у трех детей, двое из них уже выписаны из больницы, третий пока находится в медучреждении. Кроме того, инфекции выявлены у шестерых сотрудников детского сада.

Ведомство также сообщило, что проведена дезинфекция помещений, дополнительная обработка пищеблока и трех групповых помещений, все сотрудники детского сада прошли лабораторное обследование.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2023 года более 40 детей отравились после посещения школьной столовой в Волгодонске, по меньшей мере 12 из них были госпитализированы.

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Примечание:

"Передано в суд дело об отравлении детей в поезде Мурманск - Адлер", "17 детей госпитализированы с кишечной инфекцией на Кубани", "Отравившиеся на Кубани дети оказались лишены связи с родными".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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