Дети госпитализированы после массового отравления в Ростовской области

09 декабря 2023, 02:50

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Более 40 детей отравились после посещения столовой в одной из школ Волгодонска, по меньшей мере 12 из них госпитализированы.

В Волгодонске по меньшей мере 12 детей были госпитализированы из-за массового отравления. По данным Роспотребнадзора, у них диагностирована острая кишечная инфекция.

Массовое отравление школьников произошло в Ростовской области. В Волгодонске 43 детям стало плохо после посещения столовой, пишет 8 декабря 1rnd.ru.

Донское управление Роспотребнадзора инициировало проверку в школе Волгодонска, где дети отравились после посещения столовой. В школе отобраны пробы воды, продуктов и дезинфицирующих средств, обследован персонал, ведется расследование, сообщает "Ростов-газета".

По мнению родителей, массовое отравление произошло из-за питания, которое школа получает от стороннего поставщика, так как собственных поваров в школе нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 12 детей-спортсменов и их тренер были госпитализированы с признаками кишечной инфекции.

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