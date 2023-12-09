09 декабря 2023, 02:50

Дети госпитализированы после массового отравления в Ростовской области

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Более 40 детей отравились после посещения столовой в одной из школ Волгодонска, по меньшей мере 12 из них госпитализированы.

В Волгодонске по меньшей мере 12 детей были госпитализированы из-за массового отравления. По данным Роспотребнадзора, у них диагностирована острая кишечная инфекция.

Массовое отравление школьников произошло в Ростовской области. В Волгодонске 43 детям стало плохо после посещения столовой, пишет 8 декабря 1rnd.ru.

Донское управление Роспотребнадзора инициировало проверку в школе Волгодонска, где дети отравились после посещения столовой. В школе отобраны пробы воды, продуктов и дезинфицирующих средств, обследован персонал, ведется расследование, сообщает "Ростов-газета".

По мнению родителей, массовое отравление произошло из-за питания, которое школа получает от стороннего поставщика, так как собственных поваров в школе нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 12 детей-спортсменов и их тренер были госпитализированы с признаками кишечной инфекции.

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Примечание:

"Передано в суд дело об отравлении детей в поезде Мурманск - Адлер", "17 детей госпитализированы с кишечной инфекцией на Кубани", "Отравившиеся на Кубани дети оказались лишены связи с родными".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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