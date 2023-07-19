Дети госпитализированы после массового отравления на Кубани

19 июля 2023, 08:52

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В Туапсинском районе госпитализированы с признаками кишечной инфекции 12 детей-спортсменов и их тренер. Росприроднадзор и Следственный комитет отчитались о проверках в связи с массовым отравлением.

Начато эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции среди группы спортсменов из Московской области, приехавших на отдых в поселок Шепси Туапсинского района, сообщило поздно вечером 18 июля управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"Специалисты [санитарной] службы в рамках эпидрасследования провели отбор проб продуктов, питьевой воды, взяты смывы с объектов внешней среды, отобран для исследования материал от людей. Проводится эпидрасследование. Водные рекреации поселка Шепси в зону подтопления Туапсинского района не попали. Причина вспышки ОКИ устанавливается", - говорится в публикации в телеграм-канале управления.

О начале проверки отчиталось и краевое управление СКР. По данным ведомства, 17 июля 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и один из сопровождающих обратились в больницу и были госпитализированы в инфекционное отделение.

"По предварительным данным, группа детей вместе с тренером 10 июля 2023 года прибыла в село Шепси Туапсинского района и разместилась на одной из баз отдыха. 16 июля 2023 года, несмотря на действующий запрет на купание, связанный с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, группа несовершеннолетних купалась в Черном море. В ночь на 17 июля текущего года 12 несовершеннолетних и один из взрослых почувствовали недомогание, в связи с чем обратились за медицинской помощью", - говорится в публикации на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, состояние детей и тренера удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет. Ранее власти Туапсинского района сообщили, что в связи с подтоплениями с 12 до 26 июля действует запрет на купание в море, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе, пишет ТАСС.

Как писал "Кавказский узел", 11-12 июля после сильных ливней в Туапсинском районе вышли из берегов реки, в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим чрезвычайной ситуации. Пять человек погибли при наводнении, в Новомихайловском из затопленных домов были эвакуированы 160 человек.

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