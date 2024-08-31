31 августа 2024, 01:35

Осужденные по делу о покушении на Фазиля Мустафу оспорили приговор

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятеро осужденных по делу о покушении на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу подали апелляционные жалобы на приговор. Аналогичную жалобу подала сторона обвинения.

Как информировал "Кавказский узел", в декабре 2023 года в Бакинский суд по тяжким преступлениям было передано дело о покушении на депутата парламента Фазиля Мустафу, Служба госбезопасности квалифицировала нападение как теракт. Обвинены пять человек: Азер Сариджанов (также упоминается в СМИ как Сарыджанов), Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов. Подсудимые отвергли версию следствия, что действовали по заданию спецслужб Ирана. Они объяснили свой поступок "оскорбительными высказываниями" Мустафы на религиозные темы. 13 августа суд приговорил Сариджанова к пожизненному заключению, Ширинова - к 20 годам лишения свободы, Ахмедова - к 19 годам лишения свободы, Аскерова - к 18 годам, Алиярова - к четырем годам.

Стороны уголовного процесса по делу о покушении на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу подали апелляционные жалобы, пишет 30 августа Report.az.

Апелляционные жалобы будут рассмотрены в Бакинском апелляционном суде, информирует Ozu.az.

Напомним, что Фазиль Мустафа был обстрелян в Баку 28 марта 2023 года и с ранениями доставлен в больницу. Подозреваемые были задержаны через несколько дней. По версии следователей, организатором нападения был Азер Сариджанов, получивший поручения от иранских спецслужб, а исполнителем – Сабухи Ширинов. Еще два человека, Эльшад Аскеров и Эмин Алияров, как считают силовики, помогали Сариджанову организовать нападение. Версию о роли Рашада Ахмедова следствие не обнародовало.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мать Фарида Сафарли отправилась в Иран на поиски сына", "Правозащитники сочли сфабрикованными обвинения против верующих в Азербайджане", "Баку осудил бездействие Тегерана в расследовании атаки на посольство".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 августа 2024, 00:36

30 августа 2024, 23:37

  • Жители Волгоградской области перечислили нерешенные Бочаровым проблемы

    В городах и районах Волгоградской области практически отсутствует предвыборная агитация кандидатов в губернаторы, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители. Среди проблем, которые не были решены за десять лет Андреем Бочаровым, они назвали множественные коммунальные аварии, водоснабжение и вывоз мусора, низкий уровень жизни и зарплаты.

30 августа 2024, 22:39

30 августа 2024, 21:51

30 августа 2024, 21:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи