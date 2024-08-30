Жители Буйнакска пожаловались на проблемы с вывозом мусора

30 августа 2024, 16:33

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Мусор в Буйнакске не вывозят своевременно, в городе образовались мусорные кучи и несанкционированные свалки, однако власти не решают проблему, пожаловались горожане. Администрация города сообщила, что проблема связана с нехваткой техники и сотрудников у нового оператора по вывозу мусора.

Как писал "Кавказский узел", в Буйнакске растет число стихийных свалок, и коммунальщики вовремя не очищают мусорки, а власти и контролирующие органы не реагируют. В январе этого года жители Буйнакска рассказали, что ситуация с вывозом мусора в городе стала удручающей. Комментаторы отметили, что в других городах Дагестана тоже остается актуальной проблема с вывозом мусора. Они призвали власти принять эффективные меры.

В Буйнакске на многих улицах не вывозится мусор из контейнеров, в связи с этим городе наблюдается антисанитария, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» горожане. "В городе мало мусорных баков. У нас огромная мусорная куча на углу улиц Толстого и Хизроева", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Исмаил, живущий в частном секторе.

"В микрорайоне «Дружба» повсюду мусорные кучи, возле дома №32 не убирают мусор", - пожаловался житель многоэтажного микрорайона, предприниматель Мурад.

"Практически не вывозят мусор из контейнеров в частном секторе, и баков очень мало. Поэтому люди складируют мусор где попало, у нас на улице полно мусора", - говорит жительница улицы Али-Клыча Кистаман.

"Трудно сказать, где вовремя вывозят мусор. В некоторых местах, чтобы освободить баки, его кто-то поджигает, дым разносится на близлежащие улицы. Жаловались в администрацию, но толку нет", - сетует работница бюджетной сферы Индира.

С первого августа вопросами вывоза ТКО в Буйнакске занимается новый оператор - ООО "Родина", - говорится в публикации в Telegram-канале администрации Буйнакска от 27 августа

Одной из причин проблемы с вывозом ТКО в Буйнакске гендиректор компании Хабиб Абдулатипов назвал двойную нагрузку, которая приходится на мусорные баки и контейнеры, установленные в черте города, в связи с тем, что ими пользуются не только горожане, но и значительная часть жителей из близлежащих селений Буйнакского района.

Кроме того, по его словам, компании по уборке мусора не хватает необходимой спецтехники и рабочих рук. "Руководители ООО "Родина", совместно с администрацией города выработали оперативную программу, согласно которой, в самое ближайшее время ситуация изменится к лучшему. Уже приобретены две единицы спецтехники и на 80% решён вопрос с рабочим персоналом", - пообещал Абдулатипов.

16 августа правительство вице-премьер правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов провел выездное совещание по проблеме вывоза ТКО в Буйнакске, сообщил Telegram-канал регионального правительства.

По словам и.о. главы Буйнакска Шамиля Исаева, региональный оператор не в полной мере справляется с задачей, в связи с чем возникают проблемы с вывозом ТКО в городе. В качестве одной из причин проблемы он также назвал низкую платежную дисциплину в городе.

Как писал "Кавказский узел", в Буйнакске растет число стихийных свалок, и коммунальщики вовремя не очищают мусорки, а власти и контролирующие органы не реагируют.

В январе этого года жители Буйнакска рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что ситуация с вывозом мусора в городе стала удручающей.

Ранее Минприроды Дагестана подтвердило факты несанкционированных свалок мусора в Буйнакске.

"В рамках очередного выезда в Буйнакск, в микрорайоне «Дружба» выявлены факты несвоевременного вывоза, и как следствие, скопления мусора на контейнерных площадках. По результатам выезда на МБУ «Махачкала -1», ответственного за сбор и вывоз ТКО на данной территории, наложен штраф», - сообщило министерство 21 декабря 2023 года в своем телеграм-канале.

Ранее на You-Tube-канале "Дикий краевед" было опубликовано видео посвященное проблеме мусорных свалок в Дагестане

Автор: Олег Ионов

Источник: собкор