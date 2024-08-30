Ильяс Якубов включен в список террористов и экстремистов

30 августа 2024, 09:18

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Боец ММА из Чечни Ильяс Якубов, обвиненный в оправдании терроризма, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Как писал "Кавказский узел", боец ММА из Чечни Ильяс Якубов был задержан в Москве в октябре 2023 года и арестован по обвинению в публичном оправдании терроризма из-за видеоролика с закадровой речью Шамиля Басаева. Спортсмен заявил, что в деле нет доказательств его причастности к преступлению, а следствие намеренно затягивается.

Силовики задержали спортсмена, когда он прилетел в Москву из Абу-Даби. Адвокат заявлял, что защита будет добиваться условного лишения свободы Якубова.

Ильяс Якубов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает "Газета.Ru".

Якубов включен в "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" под номером 15222. "Якубов Ильяс Аресович, 14.12.1991 года рождения , с. Шали Шалинского района Чеченской Республики", - указано в публикации на сайте Росфинмониторинга.

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