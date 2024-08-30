Представители двух партий сообщили о подготовке наблюдателей перед выборами на Кубани

30 августа 2024, 07:54

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Отделения ЛДПР и КПРФ в Краснодарском крае готовят собственных наблюдателей к сентябрьским муниципальным выборам, сообщили представители партий. В краевых отделениях партий «Новые люди» и «Справедливая Россия» пока не определились с планами подготовки наблюдателей.

Как писал "Кавказский узел", представители КПРФ заявили, что конкуренты кандидатов от власти в Выселковском и Абинском районах столкнулись с давлением и применением административного ресурса.

7 и 8 сентября в 39 муниципалитетах Кубани пройдет голосование на выборах поселковых и районных депутатов, глав сельских и городских поселений. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России", а материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

Представители отделений ЛДПР, «Справедливой России» и партии «Новые люди» в Краснодарском крае сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что ни с каким давлением со стороны властей или конкурентов они не сталкивались.

Относительно подготовки наблюдателей в реготделениях партии «Новые люди» и «Справедливая Россия» сообщили, что пока не знают, будут ли готовить наблюдателей. При этом представитель партии «Новые люди» заявил, что во время этой кампании было легче привлекать волонтеров, чем год назад. «Мы полагаем, что это следствие того, что популярность партии выросла после президентских выборов», - отметил он.

Есть специальная брошюра для обучения наблюдателей

Представитель краевого отделения ЛДПР подчеркнул, что в партии готовят своих наблюдателей. «У нас даже есть специальная брошюра для обучения наблюдателей. Наши волонтеры и наблюдатели – это члены партии. Поэтому их численность довольно стабильна», - сказал он.

Источник в избирательном штабе КПРФ сообщил, что партия самостоятельно готовит наблюдателей. «Мы бы с удовольствием посотрудничали с другими партиями. Но не с кем», – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, в прошлых избирательных кампаниях были случаи, когда наблюдатели от других партий отдавали пустые, но подписанные ими бланки наблюдателей представителям местных администраций, которые могли вписывать туда "все, что хотели".

Он также отметил, что набирать людей в наблюдатели на эти выборы стало сложнее, чем год назад. «Здесь есть два основных фактора. Во-первых, длительность выборов – три дня. И во-вторых, страх перед проблемами со стороны властей. В прошлом году в Геленджике, например, по участкам ходил городской военком, выписывал наблюдателям повестки. Возник скандал, военкома сняли с поста, но осадок остался», - сказал он.

Придрались к использованию портрета Ленина в агитационных материалах – на основании отсутствия его письменного разрешения

Источник, близкий к избирательному штабу КПРФ, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что кандидаты от партии "постоянно подвергаются давлению" и придиркам.

«Например, в Абинском районе кандидата обвинили, что он не подписал протокол о совершенном им административном правонарушении. Но крайний срок для подписания истек вчера, а письмо о необходимости подписать его они получили сегодня (29 августа). Хотя участковый мог бы просто позвонить ему или зайти лично. В другом районе придрались к использованию портрета Ленина в агитационных материалах – на основании отсутствия его письменного разрешения на использование», - подчеркнул источник.

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