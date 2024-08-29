Представители КПРФ заявили о давлении на кандидатов в двух районах Кубани

29 августа 2024, 13:27

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В Выселковском районе замглавы администрации выступил с угрозами в адрес кандидата от КПРФ на пост главы одного из сельских поселений, рассказали в партии. Оппоненты и конкуренты кандидатов от власти в Выселковском и Абинском районах столкнулись с давлением и применением административного ресурса, заявили в КПРФ.

По данным источника в избирательном штабе краснодарского краевого отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), замглавы администрации Выселковского района Андрей Сапсай оказывал давление на кандидата на пост главы одного из сельских поселений.

"Сапсай пришел на работу к кандидату с прямыми угрозами. Основных было две – не дать финансирования поселению, кандидатом на пост главы которого тот является, в случае его победы (а у поселения бюджет глубоко дефицитный), что не даст возможности ничего делать. И угроза, что после пребывания на посту главы поселения, человек не сможет вернуться на прежнюю работу – мы, мол, договоримся с твоим работодателем", – сказал источник корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что замглавы района действовал слишком жестко. Источник считает, что Сапсай вел себя таким образом из опасения, что кандидат от власти может проиграть. "Вряд ли бы замглавы администрации района лично прибыл бы, чтобы угрожать "кандидату-пустышке". Видимо они померили популярность, поняли, что все плохо – дистанционного электронного голосования на этих сельских выборах нет, а наблюдателей мы готовим, даже несмотря на трехдневный формат выборов – и запаниковали", – отметил источник.

Другой источник в избирательном штабе краевого отделения КПРФ указал, что кандидаты от партии в местные советы и главы поселений столкнулись с давлением практически повсеместно.

"Кроме Выселкоского района, все это носит характер "дружеского совета" не участвовать в выборах. Можно также выделить Абинский район, где ТИК изводит кандидатов мелочными придирками. А одного, из-за того, что он член УИК в другом районе и конфликта интересов здесь нет, даже вызывал участковый – якобы для привлечения к ответственности. Хотя понятно, что никакого привлечения не будет – просто запугивание", – сказал источник корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал на применение административного ресурса. "Раскидаем листовки по ящикам, а через полчаса их уже там нет. Развешиваем объявления о встречах с кандидатами – сотрудники управляющих компаний их тут же срывают", – сказал он.

Текущая политическая ситуация привела к тому, что многие их тех, кто мог бы выдвинуть свою кандидатуру на выборах, предпочитают не рисковать, и ждут пока ситуация изменится, отметил член совета движения "Голос"* Давид Канкия.

"Люди понимают, что нынешние поправки в законодательство создали несколько почти непреодолимых барьеров для регистрации и ведения кампании при малейшей степени несогласованности с властями участия того или иного кандидата. Кроме того, после избрания, человек может внезапно оказаться фигурантом уголовного дела и лишиться поста или полномочий. Поэтому многие просто выжидают, пока ситуация изменится", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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