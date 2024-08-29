Ефимов назвал неправосудным решение суда по делу об интервью "Голосу"*

29 августа 2024, 23:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова на решение городского суда Волжского и утвердил штраф за участие в деятельности нежелательной организации. Суд нарушил закон, так как провел заседание без участия заявителя, который зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы, подчеркнули юристы.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волжском обязал члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова выплатить штраф в 15 тысяч рублей за интервью представителю движения "Голос"*, которое, по мнению стороны обвинения, связано с международной организацией ENEMO**, признанной в России нежелательной, а потому и "Голос"* имеет тот же статус. 16 мая Волгоградский областной суд отправил на повторное рассмотрение административное дело Ефимова, а 16 июля суд в Волжском вновь признал политика виновным, назначив тот же штраф.

Сегодня в Волгоградском областном суде возобновился судебный процесс по делу члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова. Ефимов обжаловал решение городского суда Волжского: предложил признать его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. В зале суда находились заместитель прокурора Волжского Авалян и адвокат Александра Ефимова. Вела процесс судья Язынина. Сам заявитель не смог присутствовать в суде. Александр Ефимов является кандидатом в депутаты Государственной думы от партии "Яблоко". Он участвует в дополнительных выборах в Ростовской области (по Южному округу №152). Депутатское кресло освободилось из-за того, что избранный три года назад Виталий Кушнарев перешел работать в правительство Ростовской области.

Ефимов подал прошение в облсуд о переносе заседания, так как сейчас он участвует в предвыборных дебатах. Судья Язынина вынесла решение: оставить жалобу Александра Ефимова без удовлетворения, а постановление суда города Волжского без изменений, - сообщил "Кавказскому узлу" источник, близкий к стороне защиты. Источник также сообщил, что судья не представила свои доводы. Мотивировочную часть постановления Ефимов получит позже.

"Не мог я 29 августа участвовать в судебном заседании. У меня сегодня дебаты. Вчера были дебаты. И завтра будут. Я ей (судье Языниной) документально это объяснил. Участвую в предвыборной борьбе в качестве кандидата в депутаты в Госдуму. Облсуд сегодня нарушил грубым образом мое право как кандидата, гарантированное законом. Проводить судебное заседание судья (Язынина) должна была без моего участия только с разрешения Генерального прокурора", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Ефимов.

Действия судьи Языниной он назвал "беспределом" и "невыносимыми процессуальными нарушениями", которые, по его словам, случаются в Волгоградском областном суде часто.

Судья Язынина при рассмотрении апелляционной жалобы Ефимова грубо нарушила закон, отклонив его просьбу о переносе заседания по причине участия в предвыборной кампании

"Без согласия Генерального прокурора Российской Федерации не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко. Он сослался при этом на положения Федерального закона №51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ" (часть 3 статьи 47) и на Приказ Генпрокуратуры России от 23.11.2015 №645 "О порядке реализации прокурорами полномочий в сфере привлечения к административной ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом" (пункт 1.2.2).

"Судья Язынина при рассмотрении апелляционной жалобы Ефимова грубо нарушила закон, отклонив его просьбу о переносе заседания по причине участия в предвыборной кампании. Она этим нарушила его право на защиту, на личное участие в судебном процессе, нарушила его электоральные права. Надеюсь, адвокат Ефимова подаст жалобу по факту принятия этой судьей незаконного решения, за вынесение заведомо неправосудного решения", - сказал Иващенко.

Юрист отметил, что признать судебный акт незаконным и необоснованным может только вышестоящий суд (кассационной инстанции). Квалификационная же коллегия может на основе материалов дела установить иные процессуальные нарушения, которые, как стало известно со слов источника, близкого к стороне защиты Ефимова, «были во множестве» в действиях судьи.

"Квалификационная коллегия на основании обнаруженных нарушений может привлечь судью Язынину к ответственности. Таким образом, можно действовать в двух этих направлениях: через кассацию и через квалификационную коллегию", - сказал юрист Сергей Иващенко.

Александр Ефимов — уроженец Волжского. В 1994 году получил диплом экономиста в Волгоградском государственном университете, долгое время работал предпринимателем. В 2011 году вступил в партию "Яблоко". С 2017 по 2020 годы был членом Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области IV созыва. С 2019 года — член федерального бюро партии "Яблоко". Спустя два года вошел в состав координационного центра "Гражданский контроль-2021".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов.

** организация признана нежелательной, ее деятельность запрещена в России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.