Суд вновь оштрафовал волгоградского политика за интервью "Голосу"*

17 июля 2024, 01:46

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Волжский городской суд вновь рассмотрел дело члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова, который был признан виновным в даче интервью движению "Голос"*, и вновь признал его виновным, оштрафовав на 15 тысяч рублей. Ефимов назвал решение суда прецедентным и заявил, что намерен обжаловать его.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Волжском обязал члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова выплатить штраф в 15 тысяч рублей за интервью представителю движения "Голос"*, которое, по мнению стороны обвинения, связано с международной организацией ENEMO**, признанной в России нежелательной, а потому и "Голос"* имеет тот же статус. Политик намерен обжаловать это решение. 16 мая Волгоградский областной суд отправил на повторное рассмотрение административное дело Ефимова.

16 июля в Волжском городском суде Волгоградской области проходил судебный процесс по делу члена федерального бюро партии "Яблоко" Александра Ефимова. Прокуратура обвинила политика в участии в нежелательной организации посредством дачи интервью движению "Голос"*. В зале заседаний присутствовали заместитель прокурора Волжского, подсудимый Александр Ефимов и его адвокат Роман Зайцев. Председательствовала судья Милованова, передает корреспондент "Кавказского узла".

Исследовались материалы дела — результаты экспертиз, заказанных прокуратурой и стороной защиты. Прокуратура получила экспертное мнение заведующей кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного университета (ВолГУ), доктора философских наук Инны Василенко. На вопрос прокуратуры, участвовал ли Ефимов в интервью движению "Голос"*, Василенко ответила утвердительно. Эксперт сделала вывод, что Ефимов не мог не знать "о двусмысленности характера деятельности движения "Голос"*. На вопрос прокуратуры, можно ли считать участие в интервью участием в деятельности организации, которая берет интервью, Василенко ответила утвердительно.

Я был лишен возможности задавать эксперту вопросы и как-то с ним взаимодействовать.

Адвокат Зайцев и Александр Ефимов категорически заявили, что подобная экспертиза не может быть приобщена к делу, так как при подготовке экспертизы были нарушены нормативные и законодательные требования к судебной экспертизе. Они перечислили эти нарушения, например, эксперт не была предупреждена об ответственности за дачу ложных сведений и так далее. "Подобная, так называемая, экспертиза не является допустимым доказательством. Суд не назначил экспертизу. Я был лишен возможности задавать эксперту вопросы и как-то с ним взаимодействовать. Когда мы (с адвокатом) свои доводы в суде высказали, прокурор заметил: "Это, мол, не экспертиза, это мнение эксперта", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Ефимов.

Судья не учла мнение стороны защиты и приобщила к материалам дела заключение экспертизы. Слово было предоставлено подсудимому и его адвокату. "Когда я узнал, что прокуратура подала запрос на проведение экспертизы в ВолГУ, я тоже подал им (в ВолГУ) свой запрос на проведение экспертизы. Сначала отправил электронное письмо на имя ректора. Молчание. Воспользовался услугами почты России — тот же результат. Меня просто проигнорировали. Обратились с запросом в Высшую школу экономики на кафедру права ЮНЕСКО… к декану Михаилу Федотову. Получили ответ. Приобщили его к делу в суде", — рассказал Ефимов.

В экспертном заключении декан Федотов высказал свои сомнения относительно возможности высказываний экспертных мнений на юридические темы философам и политологам. Он усомнился в их компетентности в сферах юриспруденции. В частности, в доказывании, что одна организация является частью другой посредством философских и политологических посылов. "В юриспруденции это прописывается в учредительных документах организаций. Если же учредительные документы не доступны эксперту, то это устанавливается судом. Также Федотов заявил, что интервью не может являть собой участие в деятельности организации. Исключение - только если интервью дают друг другу журналист журналисту одного издания", - пересказал Ефимов смысл экспертного заключения, поданного в суд деканом Высшей школой экономики.

Судья зачитала экспертные заключения. Адвокат Зайцев и Ефимов стали задавать вопросы прокурору по представленному им заключению. Прокурор же вопросов стороне защиты не задавал, ограничился репликами. Судья Милованова удалилась в совещательную комнату и вскоре вынесла решение: признать Александра Ефимова виновным в участии в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности (статья 20.33 КоАП РФ). Суд назначил Ефимову административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Это максимальный размер штрафа, предусмотренное по данной статье.

"Ждем мотивировочную часть и будем вновь обжаловать это несправедливое решение в областном суде. На всех прошедших судебных заседаниях никто нам так и не представил ни единого факта, подтверждающего существование некоего взаимодействия "Голоса"* с международной организацией ENEMO**. Движение "Голос"* с 2012 года заявило о том, что ничего не имеет общего с ENEMO**, что начинает свою историю с чистого листа", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Ефимов.

Судебный процесс, затеянный против меня, считаю уникальным.

"Судебный процесс, затеянный против меня, считаю уникальным. Такого в России еще не бывало", - заключил Александр Ефимов.

"У Александра Ефимова есть шанс на победу в областном суде. Такое событие в истории его процесса уже произошло, как мы знаем. Впрочем, тогда областной суд не отменил решение суда первой инстанции, как того все ждали, а передал на повторное рассмотрение. Главный козырь Ефимова в суде — это то, что движение "Голос"* не числится в списке нежелательных организаций. Доказать обратное сторона обвинения не в силах. Причины, почему суд первой инстанции не замечает столь очевидного козыря — ну, тут можно о них только догадываться", — сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

По мнению Иващенко, Ефимову угрожает серьезная опасность, так как при повторном нарушении закона ему грозит уголовное наказание за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности" (статья 284.1 УК РФ). "А там уже серьезное наказание: от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком от одного года до четырех лет", - заметил юрист.

"Дело Ефимова считаю прецедентным в России. Если победит прокуратура, это будет, по сути, отмена журналистики в стране как таковой. Так как прежде, чем давать журналистам интервью, спикер вынужден будет сначала обращаться к базам со списками нежелательных организаций, чтобы, не дай бог, не попасть в горнило современного российского правосудия. При таких условиях мало кто давать интервью станет", - сказал Сергей Иващенко.

Член совета движения "Голос"* Давид Канкия ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что общественное движение "Голос"* к ENEMO** "никакого отношения не имеет". Он пояснил, что в то время, когда существовала Ассоциация "Голос" (ликвидирована по решению суда в 2016 году, - прим. "Кавказского узла"), она сотрудничала в начале 2010-х годов с ENEMO**. Сейчас "Голос"* является общественным движением, которое не требует государственной регистрации. "В 2021 году, когда ENEMO** было признано в России нежелательной организацией, наше движение заявило, что мы с этой организацией не взаимодействуем. Странно, что ENEMO** была признана нежелательной организацией, так как она не проводила в России наблюдений за выборами. Понятно, что ENEMO** стала для российского правительства формой политического давления на движение "Голос"*", - заявил Давид Канкия.

Александр Ефимов — уроженец города Волжского Волгоградской области. 51 год. В 1994 году получил диплом экономиста в Волгоградском государственном университете. Долгое время работал предпринимателем. В 2011 году вступил в партию "Яблоко". С 2017 по 2020 годы являлся членом Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области IV созыва. С 2019 года — член федерального бюро партии "Яблоко". Спустя два года вошел в состав координационного центра "Гражданский контроль-2021".

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* внесено в реестр иноагентов.

** организация признана нежелательной, ее деятельность запрещена в России.

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