Похоронены убитые в Суровикино сотрудники колонии

28 августа 2024, 18:00

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Четверо сотрудников колонии, убитые в ходе захвата заложников, похоронены сегодня в Волгограде и в Суровикино. Четверо пострадавших остаются в больнице, состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных (уроженцы Таджикистана и Узбекистана), объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще один позднее умер в больнице. В результате штурма участники захвата были убиты. В ИК №19 в Суровикино, где заключенные захватили сотрудников колонии в заложники, крайне плохие бытовые условия, и практикуются провокации против мусульман, что могло привести к бунту, рассказал правозащитник Игорь Нагавкин. Причиной случившегося стала дегуманизация системы ФСИН, уверены правозащитница Анна Каретникова и журналист Вячеслав Лемкус. Управление ФСИН по Волгоградской области назвало фейком данные о плохих бытовых условиях и притеснении мусульман, не приведя доказательств своих слов.

"Притеснение мусульман было. При водворении в штрафные изоляторы у них отнимались Кораны, коврики. Хотя по Конституции и по законам данные предметы допустимы при содержании в штрафных изоляторах и в карцерах", - рассказал "Кавказскому узлу" Игорь Нагавкин.

Сегодня в Суровикино прошло прощание с сотрудниками ИК № 19, убитыми в ходе захвата заложников, сообщил глава Суровикинского района.

"Родные, близкие, друзья, коллеги, представители власти, знакомые и просто жители города, принявшие трагедию близко к сердцу, проводили в последний путь Гордополова Сергея Борисовича, Кречетова Ивана Григорьевича, Чернушкина Виктора Викторовича", - сообщил глава района Роман Слива в своем Telegram-канале.

Прощание с замначальника учреждения Андреем Кучмой и начальником отряда отдела по воспитательной работе Виктором Чернушкиным прошло в Волгограде. Подполковник Кучма служил в УФСИН с 2003 года, майор Виктор Чернушкин - с 2011. Кучма после церемонии прощания и отпевания был похоронен в Волгограде на Краснооктябрьском кладбище, Чернушкин - в Суровикино, прощание и отпевание прошло при большом скоплении людей, сообщило издание 161.ru.

В Суровикино сегодня похоронили 40-летнего Ивана Кречетова и 25-летнего Сергея Гордополова, которого захватившие заложников заключенные заставили обратиться к Путину.