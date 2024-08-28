28 августа 2024, 18:00
Похоронены убитые в Суровикино сотрудники колонии
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Четверо сотрудников колонии, убитые в ходе захвата заложников, похоронены сегодня в Волгограде и в Суровикино. Четверо пострадавших остаются в больнице, состояние двух из них оценивается как тяжелое.
Как писал "Кавказский узел", 23 августа в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных (уроженцы Таджикистана и Узбекистана), объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще один позднее умер в больнице. В результате штурма участники захвата были убиты. В ИК №19 в Суровикино, где заключенные захватили сотрудников колонии в заложники, крайне плохие бытовые условия, и практикуются провокации против мусульман, что могло привести к бунту, рассказал правозащитник Игорь Нагавкин. Причиной случившегося стала дегуманизация системы ФСИН, уверены правозащитница Анна Каретникова и журналист Вячеслав Лемкус. Управление ФСИН по Волгоградской области назвало фейком данные о плохих бытовых условиях и притеснении мусульман, не приведя доказательств своих слов.
"Притеснение мусульман было. При водворении в штрафные изоляторы у них отнимались Кораны, коврики. Хотя по Конституции и по законам данные предметы допустимы при содержании в штрафных изоляторах и в карцерах", - рассказал "Кавказскому узлу" Игорь Нагавкин.
Сегодня в Суровикино прошло прощание с сотрудниками ИК № 19, убитыми в ходе захвата заложников, сообщил глава Суровикинского района.
"Родные, близкие, друзья, коллеги, представители власти, знакомые и просто жители города, принявшие трагедию близко к сердцу, проводили в последний путь Гордополова Сергея Борисовича, Кречетова Ивана Григорьевича, Чернушкина Виктора Викторовича", - сообщил глава района Роман Слива в своем Telegram-канале.
Прощание с замначальника учреждения Андреем Кучмой и начальником отряда отдела по воспитательной работе Виктором Чернушкиным прошло в Волгограде. Подполковник Кучма служил в УФСИН с 2003 года, майор Виктор Чернушкин - с 2011. Кучма после церемонии прощания и отпевания был похоронен в Волгограде на Краснооктябрьском кладбище, Чернушкин - в Суровикино, прощание и отпевание прошло при большом скоплении людей, сообщило издание 161.ru.
В Суровикино сегодня похоронили 40-летнего Ивана Кречетова и 25-летнего Сергея Гордополова, которого захватившие заложников заключенные заставили обратиться к Путину.
"Его увозили из дома бабушки. Я пришел с ним попрощаться. На кладбище не смог поехать. Тяжело. Там вся улица, довольно широкая, была заполнена людьми. Кое-как протиснулся, чтобы взглянуть на него в последний раз. В шапке его похоронили, ему же лицо сильно порезали. Обстановка тяжелая", - рассказал изданию его знакомы, который, по его словам, играл вместе с Гордополовым в баскетбольной команде.
Власти Волгоградской области выплатят семьям сотрудников ФСИН, погибших в ходе захвата заложников в колонии, по 1 млн рублей, сообщила 26 августа пресс-служба администрации региона.
"В целях оказания поддержки семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области прошу профильные органы исполнительной власти провести необходимую работу по выделению семьям погибших сотрудников ФСИН материальной помощи в размере по 1 млн рублей", - приводятся в сообщении в Telegram-канале пресс-службы 26 августа слова Бочарова.
Из четырех пострадавших сотрудников ИК-19 двое по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.
Захват произошел на заседании дисциплинарной комиссии, где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей. Участники захвата заложников объявили себя сторонниками запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", говорится в справке "Кавказского узла".
Захват заложников в Суровикино стал вторым в ЮФО за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".
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* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
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Автор: "Кавказский узел"