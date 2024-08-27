Брат встревожен отказом Фазиля Гасымова прекратить голодовку

27 августа 2024, 18:40

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Состояние Фазиля Гасымова, который 75-й день проводит голодовку с требованием освобождения, критическое, он испытывает острые боли, но отказывается прервать акцию, сообщил его брат.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 49-е сутки голодовки у него усилились боли в почках и желудке, происходят сердечные приступы и сильные головокружения, рассказала адвокат. 15 августа, на 62-е сутки голодовки, Гасымов и его адвокат попросили суд заменить арест на более мягкую меру пресечения, но суд оставил Гасымова под арестом. Состояние Гасымова значительно ухудшилось на 66-е сутки голодовки в изоляторе, указала его адвокат 19 августа. Гасымов с трудом передвигается и разговаривает, отметил брат арестованного. Гасымов на 69-е сутки голодовки направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросив освободить его и прекратить уголовное преследование. Также он призвал прекратить дело против ученого-экономиста Губада Ибадоглу.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Голодающий в следственном изоляторе экономист Фазиль Гасымов отказался прекратить акцию протеста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат арестованного Назим Гасымов.

По словам брата, Фазил потерял 27 килограммов, весит 40 килограмм, сильно исхудал и с трудом говорит. Из-за низкого кровяного давления его знобит в летнюю жару, хотя он одет в теплую одежду. Фазиль испытывает острые боли в почках, желудке, в области сердца.

Семья просит спасти Гасымова, но обращения в официальные инстанции не дают пользы, рассказал Назим Гасымов.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

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