Фазиль Гасымов, фото: https://yenicag.az/turkiyede-saxlanan-fazil-qasimov-kimdir/

27 августа 2024, 18:40

Брат встревожен отказом Фазиля Гасымова прекратить голодовку

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Состояние Фазиля Гасымова, который 75-й день проводит голодовку с требованием освобождения, критическое, он испытывает острые боли, но отказывается прервать акцию, сообщил его брат. 

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 49-е сутки голодовки у него усилились боли в почках и желудке, происходят сердечные приступы и сильные головокружения, рассказала адвокат. 15 августа, на 62-е сутки голодовки, Гасымов и его адвокат попросили суд заменить арест на более мягкую меру пресечения, но суд оставил Гасымова под арестом. Состояние Гасымова значительно ухудшилось на 66-е сутки голодовки в изоляторе, указала его адвокат 19 августа. Гасымов с трудом передвигается и разговаривает, отметил брат арестованного. Гасымов на 69-е сутки голодовки направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросив освободить его и прекратить уголовное  преследование. Также он призвал прекратить дело против ученого-экономиста Губада Ибадоглу.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний. 

Голодающий в следственном изоляторе экономист Фазиль Гасымов отказался прекратить акцию протеста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат арестованного  Назим Гасымов.  

По словам брата,  Фазил потерял  27 килограммов, весит 40 килограмм,  сильно исхудал и с трудом говорит.   Из-за низкого кровяного давления его знобит в летнюю жару, хотя он одет в теплую одежду. Фазиль испытывает острые боли в почках, желудке, в области сердца.

Семья просит спасти Гасымова, но обращения в официальные инстанции не дают пользы, рассказал Назим Гасымов.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

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Примечание:

"Фазиль Гасымов назвал свое уголовное дело политическим заказом", "Фазиль Гасымов попросил ООН помочь его освобождению", "Защита Фазиля Гасымова заявила о предвзятости обвинения".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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