Возобновлена проверка по факту избиения кадета казачьего корпуса в Шахтах

18 августа 2024, 03:21

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Отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства Шахтинского казачьего кадетского корпуса, учащийся которого пожаловался на избиение.

"Кавказский узел" писал, что 15-летний девятиклассник Шахтинского казачьего кадетского корпуса в ноябре 2023 года пожаловался на избиение одним из руководителей учреждения. Согласно заключению медработников, подросток получил перелом пальца, ушиб мягких тканей грудной клетки и множественные гематомы. В начале февраля родители девятиклассника получили в ответ на заявление в следственные органы отказ в возбуждении уголовного дела.

Отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе родителей ученика Шахтинского казачьего кадетского корпуса об избиении, пишет 17 августа 161.ru.

Данная проверка будет уже четвертая. В марте этого года была проведена третья процессуальная проверка, по итогам которой следователь из Шахт вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководителей кадетского корпуса. Юристы, которые занимаются делом кадета, обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину.

По словам юриста, обращение было спущено в Следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области, а оттуда - вновь в следственный отдел по городу Шахты. Был назначен новый следователь, а предыдущий - отстранен.

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