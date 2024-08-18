18 августа 2024, 03:21

Возобновлена проверка по факту избиения кадета казачьего корпуса в Шахтах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства Шахтинского казачьего кадетского корпуса, учащийся которого пожаловался на избиение.

"Кавказский узел" писал, что 15-летний девятиклассник Шахтинского казачьего кадетского корпуса в ноябре 2023 года пожаловался на избиение одним из руководителей учреждения. Согласно заключению медработников, подросток получил перелом пальца, ушиб мягких тканей грудной клетки и множественные гематомы. В начале февраля родители девятиклассника получили в ответ на заявление в следственные органы отказ в возбуждении уголовного дела.

Отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе родителей ученика Шахтинского казачьего кадетского корпуса об избиении, пишет 17 августа 161.ru.

Данная проверка будет уже четвертая. В марте этого года была проведена третья процессуальная проверка, по итогам которой следователь из Шахт вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководителей кадетского корпуса. Юристы, которые занимаются делом кадета, обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину.

По словам юриста, обращение было спущено в Следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области, а оттуда - вновь в следственный отдел по городу Шахты. Был назначен новый следователь, а предыдущий - отстранен.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Владимиров пригрозил педагогам увольнениями за избиение кадета плетью", "Инцидент с избиением плетью кадета в Ставрополе привлек внимание правоохранителей", "Скандал в казачьем кадетском корпусе в Буденновске привел к уголовному делу".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 августа 2024, 02:22

18 августа 2024, 01:31

18 августа 2024, 00:32

17 августа 2024, 23:37

17 августа 2024, 22:38

  • Шесть бойцов из Волгоградской области убиты на Украине

    Заур Алихасов, Александр Колесниченко, Александр Селемет, Анвар Зарипов, Максим Антоненко и Дмитрий Морозов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Николаевского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 893 бойца из Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи