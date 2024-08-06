Фигура Фемиды. Фото: Максим Тишин / Югополис

06 августа 2024, 08:19

Алихан Беков досрочно вышел на свободу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Чечни утвердил условно-досрочное освобождение бывшего оперуполномоченного центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Алихана Бекова, который в 2018 году был приговорен к 10 годам заключения за пытки 50-летнего Магомеда Долиева, в результате которых тот умер.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июля 2018 года шесть сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии (Центр "Э") были приговорены к длительным срокам заключения, они обвинялись в убийствах, превышениях должностных полномочий с применением насилия к задержанным. Старший оперативный уполномоченный Алихан Беков был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Верховный суд Чечни утвердил досрочное освобождение Алихана Бекова, заменив ему неотбытую часть наказания на принудительные работы. Беков был осужден за убийство задержанного. По версии следствия, он в 2016 году пытал 50-летнего Магомеда Долиева. Силовики требовали от Долиева дать признательные показания по делу об ограблении банка. Долиеву надели пакет на голову, пытали электрическим током и избивали. В результате он скончался, сообщила 5 августа "Фортанга".

После того, как суд в Нальчике приговорил Бекова к 10 годам заключения, Георгиевский суд в Ставропольском крае заменил ему неотбытые 3 года и 11 месяцев на принудительные работы. Позже суд в Грозном условно-досрочно освободил Бекова, назначив принудительные работы. Прокуратура и семья погибшего оспорили постановление суда о досрочном освобождении в Верховном суде Чечни. Беков не возместил ущерб родственникам Долиева, а суд не известил вдову о судебном заседании, отметило издание.

В карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда Чечни, указано, что суд счел обоснованным условно-досрочное освобождение (УДО) Алихана Бекова, поскольку прокуратура и потерпевшая сторона не предоставили конкретных сведений, которые отрицательно характеризуют осужденного.

Напомним, обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых. Серьезная проверка заявлений о зверствах в застенках Центра "Э" началась после гибели одного из тех, кто, предположительно, прошел через жестокий допрос. Кого и зачем пытали силовики, разбирался "Кавказский узел" в материале "Пытки, убийства и шантаж – борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Потерпевшая по делу Пятимат Юсупова была номинирована на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2017" за то, что боролась за справедливое расследование грубых нарушений прав человека в Ингушетии.

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Примечание:

"Родственница Хазбиева рассказала об обыске в его доме", "Прокурорская проверка подтвердила факт пыток Албагачиева", "Свидетели по делу ингушского ЦПЭ рассказали о кровной мести силовику".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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