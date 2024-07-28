28 июля 2024, 14:50

Азербайджан назвал нарушением олимпийских принципов комментарий французского ведущего

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Минспорта и Национальный Олимпийский комитет Азербайджана направили в связи с высказываниями французского ведущего о Карабахе официальную жалобу в Международный Олимпийский комитет, призвав организацию выразить протест руководству Франции против политизации игр.

Как писал "Кавказский узел", Национальный Олимпийский комитет Азербайджана анонсировал подачу жалобы в Международный Олимпийский комитет на слова ведущего французского телеканала, который в ходе открытия Олимпиады упомянул потерю Арменией Карабаха.

На церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже 26 июля корреспондент французского государственного телеканала France 2 проявил дискриминацию во время парада спортсменов из Азербайджана и Армении, обвинив азербайджанскую сторону в инициировании столкновений с армянской. В то же время комментатор назвал Армению дружественной для Франции страной, отметив, что этот год запомнился армянскому народу "падением Нагорного Карабаха" под натиском азербайджанской армии, говорится в заявлении Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана.

"Это - фактическое нарушение основных принципов Олимпийской хартии.  <...> В Хартии четко указано, что "Миссия МОК - продвигать олимпизм во всем мире, руководить Олимпийским движением, противостоять любой политической или коммерческой эксплуатации спорта и спортсменов"", - приводит выдержку из заявления агентство Report.Az.

Ведомство и Олимпийский комитет Азербайджана  "направили официальное письмо протеста в Международный олимпийский комитет", указано в сообщении. "В нем отмечается, что такое неуважительное отношение государственного телеканала к Азербайджану является открытым нарушением Олимпийской хартии. Такая пропаганда не только противоречит духу Игр, но и служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. Поэтому МОК озвучен призыв занять твердую позицию против политизации спорта во время парижской Олимпиады-2024, выступить с открытым заявлением и выразить протест правительству Франции, Национальному олимпийскому и спортивному комитету Франции, а также упомянутому телеканалу", - говорится в заявлении.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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