Азербайджан анонсировал жалобу из-за слов об Армении на открытии Олимпиады

27 июля 2024, 22:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Национальный Олимпийский комитет Азербайджана намерен подать в Международный Олимпийский комитет жалобу на слова ведущего французского телеканала, который в ходе открытия Олимпиады упомянул потерю Арменией Карабаха.

Азербайджан подаст в Международный Олимпийский комитет (МОК) жалобу на высказывания в адрес Баку во время прямой трансляции церемонии открытия Олимпийских игр на французском телеканале France 2, сообщил сегодня вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

"Жалоба готовится. Сейчас уточняется ее текст", - привел его слова Report.Az.

Жалоба будет подана на слова ведущего, который комментировал церемонию открытия игр. "Прошлый год был годом траура для Армении, и привел к потере Карабаха, который перешел в руки азербайджанской армии", - привело сегодня слова ведущего РИА "Новости спорт".

Олимпийские игры в Париже открылись 26 июля и будут проходить до 11 августа. В Париже-2024 выступят 48 азербайджанских спортсменов в 15 видах спорта. На Игры была завоевана 41 лицензия, сообщило 1 news.Az.

Армению на 33-й летней Олимпиаде в Париже представят 15 спортсменов, сообщило 26 июля "Спутник Армения"

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.