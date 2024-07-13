Владимир Довданов*. Кадр видео из YouTube-канала Артура Асафьева https://www.youtube.com/watch?v=UIp4AA9BKLs

13 июля 2024, 19:46

Калмыцкий активист Довданов* оштрафован за нарушение закона об иноагентах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Элисте приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей покинувшего Россию активиста Владимира Довданова* за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа 2023 года зампредседателя общественного объединения "Конгресс ойрат-калмыцкого народа"** Владимир Довданов был оштрафован по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Спустя два дня Минюст внес Довданова в реестр иностранных агентов.

В конце августа 2023 года Верховный суд Калмыкии удовлетворил иск прокурора о признании конгресса ойрат-калмыцкого народа экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России.

Элистинский горсуд оштрафовал Владимира Довданова на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента. Довданов признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

На сайте Элистинского горсуда, по состоянию на 19.41 мск, недоступен поиск информации о судебных заседаниях. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - указано на странице "Судебное делопроизводство" на сайте суда.

Часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, в 2022 году Довданов сообщил, что ему пришлось уехать из Калмыкии в Литву. "Не думал, что на старости лет побегу из России. Я пенсионер, заслуженный человек, но, с другой стороны, эту несправедливость, которую совершает Россия, […] - на это невозможно закрывать глаза", - привела его слова "Медиазона"*.

4 марта 2024 года стало известно, что Владимир Довданов стал подозреваемым по уголовному делу о публичных призывах к деятельности против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ). По версии следствия, в сентябре 2023 года в YouTube было опубликовано видео, в котором Довданов, обращаясь к украинской армии, призывал уничтожать российскую военную технику. После возбуждения уголовного дела МВД России объявило Довданова в розыск.

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* включены в реестр иностранных агентов.

** признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд принял сторону избиркома Калмыкии в споре с Бадмаевым", "Участники съезда ойрат-калмыцкого народа вступили в предвыборную гонку", "Акция протеста в Элисте прошла без задержаний".

Автор: "Кавказский узел"

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