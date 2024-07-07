07 июля 2024, 02:40

Активист Кацарава обвинен в неповиновении полиции и мелком хулиганстве

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Давид Кацарава, избитый во время акции против закона об иноагентах 14 мая, обвинен в неповиновении требованиям полицейских и мелком хулиганстве. По делу о его избиении пока никто не задержан.

Как писал "Кавказский узел", в мае в Грузии на акции протеста при задержании был избит активист общественного движения "Сила в единстве" Давид Кацарава.

В отношении активиста Давида Кацаравы возбуждено административное дело из-за событий, произошедших 14 мая на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси, сообщают 5 июля "Новости-Грузия".

Активисту вменяется в вину неповиновение требованиям полицейских и мелкое хулиганство. На первом заседании планировалось опросить двух свидетелей обвинения - полицейских, а также свидетеля защиты - активиста Важу Гаприндашвили, который был рядом с Кацаравой во время задержания 14 мая. Однако заседание было отложено.

Комментируя административное дело, Кацарава назвал его "юридической чушью". Он также заявил, что террор в отношении мирных активистов продолжается.

Что касается дела об избиении Кацаравы, то по нему пока никто не задержан, пишет Netgazeti.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния"

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Примечание:

"Аналитики в Грузии спрогнозировали экономические последствия принятия закона об иноагентах", "Правозащитники заявили о чрезмерном применении силы при разгонах протестов в Тбилиси", "Активисты в Тбилиси отправились шествием к зданию МВД".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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