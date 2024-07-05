Адвокат обвиняемых по делу Джабиева усмотрела подлог в экспертизе травм Цховребова

05 июля 2024, 03:52

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Экспертиза телесных повреждений потерпевшего Николая Цховребова была проведена в Северной Осетии неправомерно, она оформлена с ошибками и не подтверждает наличия у Цховребова определенных травм, заявила защита на заседании по делу Инала Джабиева. Суд дал прокурору время ознакомиться с доводами адвокатов, что вызвало недовольство обвиняемых.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Цхинвальский горсуд отклонил просьбу обвинения признать допустимым доказательством экспертное заключение судмедэксперта Зарины Дзагоевой, от которого зависит квалификация преступления. На заседании 1 июля адвокаты подсудимых по делу Инала Джабиева потребовали также признать недопустимым доказательством экспертизу телесных повреждений потерпевшего Николая Цховребова.

17 июня суд исключил из материалов уголовного дела заключение Дзагоевой, проведенное в отношении Герсана Кулумбегова, который признан одним из потерпевших. Ранее аналогичные решения судом были приняты по экспертизам, проведенным Дзагоевой в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева. Обвинение настаивало на возвращении экспертиз в материалы дела, но суд отверг доводы прокурора.

На заседании по делу Инала Джабиева присутствовали все восемь подсудимых, обвинение представлял прокурор Вильям Бестаев. Вдова Джабиева Оксана на процесс не пришла; ее адвокат сообщила корреспонденту “Кавказского узла”, что женщина «отсутствует по семейным обстоятельствам».

В начале заседания защита подсудимых представила доводы в обоснование своего ходатайства об исключении из дела заключения судмедэксперта Хамицаева из Северной Осетии. Хамицаев осматривал потерпевшего Николая Цховребова 4 сентября 2020 года, по итогам осмотра он выдал заключение с описанием следов насилия на теле Цховребова, который после нескольких дней допросов не мог самостоятельно передвигаться и был доставлен в больницу поселка Знаур в Южной Осетии со следами побоев.

«На оборотной стороне заключения неполные данные эксперта. Экспертиза не соответствует форме по оформлению. Нарушены процедуры ознакомления и предупреждения эксперта о последствиях. Экспертиза приложена к материалам дела в виде копии уже на стадии судебного исследования, что является незаконным приобщением документа», - заявила в суде адвокат Кочиева.

По словам Кочиевой, экспертиза Хамицаева не подтверждает наличие у Цховребова травматических повреждений костей - были выявлены только протрузии в позвоночнике и песок в почках, без деструктивных изменений.

«Само заключение составлено не на специальном бланке, а на обычной бумаге А4. На большинстве страниц заключения нет фамилий врачей. Кроме протокола, нигде не указаны подтверждения колотых травм, здесь налицо симуляция. Если, как утверждал Цховребов и как писали СМИ, 28 августа 2020 года Николая Цховребова занесли в больницу якобы из-за невозможности самостоятельно передвигаться, то как он смог самостоятельно покинуть палату на следующий день без посторонней помощи», - продолжила адвокат.

Кочиева также указала, что эксперт Хамицаев не состоял в следственной группе прокуратуры Южной Осетии и является представителем другого государства, тогда как следственная группа не выносила постановления назначении экспертизы в Северной Осетии. Таким образом, по ее словам, эксперта стоит признать “ненадлежащим лицом, не предусмотренным процессуальными нормами”.

После выступления адвоката судья предоставила слово прокурору. Вильям Бестаев предложил суду перенести заседание для как изучения обоснований стороны защиты, что вызвало ропот недовольства среди подсудимых. Судья удовлетворила ходатайство прокурора о переносе процесса, следующее заседание состоится 8 июля.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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