Защита обвиняемых в смерти Джабиева потребовала исключить из дела еще одну экспертизу

02 июля 2024, 01:15

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Адвокаты подсудимых по делу Инала Джабиева потребовали признать недопустимым доказательством экспертизу телесных повреждений потерпевшего Николая Цховребова, пообещав обосновать свое ходатайство на следующем заседании. Обвинение будет добиваться возвращения в дело экспертизы Зарины Дзагоевой, которая, по оценке юриста, служила наиболее значимым доказательством вины силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Цхинвальский горсуд отклонил просьбу обвинения признать допустимым доказательством экспертное заключение судмедэксперта Зарины Дзагоевой в отношении Инала Джабиева и Николая Цховребова. По словам представителя потерпевшей стороны, от наличия или отсутствия в деле этой экспертизы зависит квалификация преступления.

17 июня суд исключил из материалов уголовного дела заключение Дзагоевой, проведенное в отношении Герсана Кулумбегова, который признан одним из потерпевших. Ранее аналогичные решения судом были приняты по экспертизам, проведенным Дзагоевой в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева. Обвинение настаивало на возвращении экспертиз в материалы дела, но суд отверг доводы прокурора.

Защита обвиняемых по делу Инала Джабиева настаивает на исключении из дела еще одной экспертизы в отношении потерпевшего Николая Цховребова. Речь идет об экспертизе, проведенной в августе 2020 года в Северной Осетии.

На заседании 1 июля суд исследовал экспертизу в отношении потерпевшего по делу Николая Цховребова, проведенную в Северной Осетии. В зале суда присутствовали все восемь подсудимых, представители представители потерпевших Цховребова и Кулумбегова на заседание не явились. Сторону обвинения представлял прокурор Вильям Бестаев, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Согласно заключению судмедэксперта, у Цховребова было зафиксировано сотрясение головного мозга с множественными ушибами, образовавшееся от нанесения ударов в короткий промежуток времени либо с интервалами в несколько дней. Адвокаты подсудимых выступили в суде с ходатайством об исключении экспертизы из материалов дела, но доводы в пользу этого требования не представили, пообещав подготовить их к следующему заседанию 4 июля.

Результаты биллинга, которые сторона обвинения представила ранее суду, введены в дело в качестве дополнительного доказательства пребывания обвиняемых на их рабочих местах в здании криминальной милиции в момент преступления, пояснил юрист Захар Келехсаев корреспонденту "Кавказского узла".

"В югоосетинском законодательстве никак не прописаны биллинг звонков и их применение. Это просто технические данные, предоставленные как дополнительное подтверждение. Один из подсудимых ранее утверждал, что его не было на работе в период с 12.00 до 14.00, и тогда сравнили вот эти данные биллинга звонков. Выяснилось, что один из подсудимых вызвал скорую помощь в здание Горгаза - это прямо рядом с криминальной милицией, но чтобы в журнале вызовов не был указан вызов в криминальную милицию, решили указывать адрес здания по соседству. Чтобы скорая по ошибке не заехала по неверному адресу, этот сотрудник вышел и стал их ждать, открыл им ворота ведомства, а сам сел в свою машину и уехал с места происшествия, тем самым начав себе обеспечивать алиби. Сотрудники криминальной милиции уже на месте, еще до прибытия скорой понимали, что Джабиев скончался. Еще в период первого следствия и судебного рассмотрения сторона обвинения озвучила эти данные: сотрудник милиции просто смалодушничал и оставил своих коллег, участников допроса в здании, а сам быстро уехал", - пояснил юрист.

Келехсаев отметил, что наиболее значимым доказательством в суде может быть только экспертиза Зарины Дзагоевой. "Если уже не будет рассматриваться в качестве доказательства экспертиза Дзагоевой, то подсудимым еще могут предъявить обвинения в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц, оно предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет. Насколько мне стало понятно, потерпевшую сторону устраивает срок до 7 лет, с учетом уже отбытого срока заключения подсудимыми", - добавил юрист.

Сторона обвинения готовит очередное судебное ходатайство о возвращении экспертизы Зарины Дзагоевой в материалы уголовного дела, несмотря на то, что Верховный суд Южной Осетии ранее отказался удовлетворить требование прокуратуры.

"В Верховный суд мы уже не имеем права обращаться повторно, но мы готовим ходатайство по экспертизе Дзагоевой, так как считаем, что суд исключил экспертизы Дзагоевой совершенно безосновательно. На момент проведения экспертиз в 2020 году Дзагоева имела лицензию и юридические права на осуществление деятельности судмедэксперта. Позднее лицензирующий орган был ликвидирован, а лицензии, выданные этой организацией, потеряли свою силу. Но на сегодняшний день мы не имеем ни одного документа, подтверждающего отсутствие компетенции у Зарины Дзагоевой", - сообщил представитель прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла".

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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