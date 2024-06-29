Азербайджанские спасатели объявили эвакуацию жителей горного села

29 июня 2024, 22:46

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Опасность для как минимум восьми домов возникла в селе Гойдан Исмаиллинского района после схода оползня, сотрудники МЧС помогают сельчанам перевезти имущество.

В селе Гойдан Исмаиллинского района началась эвакуация жителей из-за оползня, возникшего в связи с продолжающимися несколько дней проливными дождями. Планируется, что часть из них будет переселена в дома родственников, а часть - в арендованное жилье.сообщило сегодня агентство Report со ссылкой на исполнительную власти Исмаиллинского района.

Оползень нанес значительный ущерб домам местных жителей. Накануне Общество Красного Полумесяца предоставило сельчанам палатки для временного размещения, однако сегодня сотрудники МЧС рекомендовали жителям немедленно покинуть село.

Привлеченные на территорию села подразделения Войск гражданской обороны МЧС переселяют жителей и перевозят их имущество в безопасную зону, сообщило Oxu.Аz.

В результате оползня, произошедшего в горном селе Гойдан,пять домов оказались в аварийном состоянии, в еще трех - возникла опасная ситуация. Из-за стихийного бедствия возникли проблемы с передвижением по данной территории, сообщило сегодня Media.Az

По словам местных жителей, после оползня их дома оказались заполнены грязью. "Мы не спали до самого утра, остались на улице под дождем. Наши дети плачут от страха", - рассказал агентству один из сельчан.

"Кавказский узел" также писал, что в 2022 году сильные ливни привели к возникновению оползней в Дашкесанском и Геранбойском районах Азербайджана, которые повредили несколько жилых домов и дороги.

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