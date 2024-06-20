Дело Свидетеля Иеговы* из Черкесска дошло до суда

20 июня 2024, 03:03

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Следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии отчиталось о завершении следствия по делу местного жителя, обвиненного в экстремизме из-за бесед о религии со своей знакомой.

"Кавказский узел" писал, что 37-летний житель Черкесска в апреле был заподозрен в участии в деятельности экстремистской организации и вербовке в нее (части 1.1 и 2 статьи 282.2 УК РФ). Спустя несколько дней следствие сообщило, что подозреваемый арестован.

Как утверждает следствие, мужчина с 2017 года был осведомлен запрете деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» и ликвидации всех его местных организаций по решению суда, однако добровольно примкнул к такой организации в Черкесске, а в 2019 году возглавил ее.

Беседы о религии, которые вел обвиняемый с другими людьми, следствие охарактеризовала как “вербовочные”. Согласно версии силовиков, он пропагандировал “превосходство религии «Свидетелей Иеговы»* над остальными”, организуя собрания, богослужения и занятия о “по изучению основ незаконной религиозной деятельности и литературы”, говорится в сообщении, опубликованном 19 июня на сайте республиканского следственного управления.

Обвинение настаивает, что мужчине удалось склонить к участию в запрещенной организации свою знакомую. Он находится под стражей, дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

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