Полицейский из Нальчика арестован по делу о гибели трех человек

04 июня 2024, 17:30

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Суд арестовал на два месяца бывшего сотрудника полиции. Он подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом виде и нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли мужчина и двое детей.

Как писал "Кавказский узел", в Нальчике сотрудник полиции, управляя автомобилем, сбил на пешеходном перекрестке мужчину и двух девочек, они погибли на месте. Силовик уволен из главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Подозреваемому в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли трое человек, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщило сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

Следователь следственного отдела по городу Нальчику следственного управления СК России по КБР, в производстве которого находится уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК Ф (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения), ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, 2 июня 2024 года, примерно в 19 часов, водитель легковой автомашины, двигавшейся по улице Канукоева в городе Нальчике, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, допустил наезд на мужчину и двух малолетних детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пешеходов погибли на месте.

Суд с удовлетворил ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, указано в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемый, сотрудника ГУ МВД России по СКФО, арестован на два месяца, сообщил помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Мурат Багов. "Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца", -привело его слова ТАСС.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. "а" ч. 6 ст. 264 УК Ф (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения), указано в сообщении.

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