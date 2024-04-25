Карабахские аналитики усмотрели угрозу военной эскалации в политике Еревана

25 апреля 2024, 04:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Политика Армении должна исключать односторонние уступки, которые с большой вероятностью могут привести к военной эскалации и исходу жителей из приграничных районов, как ранее из Нагорного Карабаха, считают карабахские политологи и общественные деятели.

Как писал "Кавказский узел", протесты в Тавушской области начались 19 апреля, когда Армения и Азербайджан договорились о делимитации границы. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий. В ночь на 25 апреля дорога возле сел Киранц и Воскепар остается заблокированной жителями общины.

Эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Баку убеждает международное сообщество, что Армения оккупировала азербайджанские территории и односторонние уступки Еревана в процессе делимитации границы могут быть восприняты как подтверждение этого тезиса, уверен лидер Революционной партии Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), общественный деятель Артур Осипян.

Вопрос не в том, отдавать или нет села, которые, согласно Алма-Атинской декларации, не принадлежат Армении, если таковые имеются. Речь идет о том, чтобы не идти на односторонние уступки. Они могут быть восприняты так, что Армения оккупировала территории Азербайджана и теперь под давлением уступает их. Власти Армении могут думать, что таким образом они защищают народ от военной агрессии, но на самом деле такой политикой мы роем собственную могилу. Уступки обусловливают будущую военную эскалацию», - заявил он корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам Осипяна, армянская сторона должна выдвинуть «ряд справедливых обвинений в адрес Баку», подняв вопрос о грубых нарушениях международных обязательств и прав человека в Нагорном Карабахе. «Азербайджан винит в своих грехах Армению. Наша задача – не дать им этого делать, что возможно только при наличии политической воли», - заключил он.

Карабахский политолог Давид Карабекян также видит угрозу военной эскалации в событиях вокруг определения границ. На фоне акций протеста в связи с делимитацией, после которой под контроль Баку должны перейти четыре села Тавушской области, Азербайджан может дестабилизировать ситуацию в южных регионах Армении, полагает он.

Азербайджан требует от Армении немедленно освободить четыре села в районе линии соприкосновения и ставит вопрос по еще четырем эксклавным селам. В справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" "Кавказский узел" рассказывает, на что претендуют стороны конфликта.

“Увеличение военного потенциала Армении, укрепление сотрудничества с Грецией, Францией, Индией, а также заявление Ирана о том, что Армения для него - “дыхательный клапан”, вызвали нервные телодвижения в Баку”, - сказал Карабекян.

Протесты жителей Тавушской области справедливы, уверен председатель «Союза Арцаха», бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

«Села Тавуша не должны быть переданы Азербайджану, и общественный протест против такого решения властей оправдан, а методы борьбы легитимны. Даже если власти возьмут за основу для делимитации и демаркации границ Алма-Атинский документ и административные границы советских республик, все проблемы в армяно-азербайджанских отношениях должны решаться комплексно», - заявил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Бегларян уверен, что высшее руководство Азербайджана не заинтересовано в урегулировании конфликта, но стремится разделить Армению и армянское общество, вынудив Ереван идти на уступки.

«(Президент Азербайджана Ильхам) Алиев публично заявлял, что «Армения является вечным врагом Азербайджана и Турции». Также напомню, что 23 апреля прошлого года он установил незаконный КПП в Бердзорском (Лачинском) коридоре, а год спустя, в этот же день был установлен первый демаркационный столб между Арменией и Азербайджаном. Я надеюсь, что этот столб не приведет армянский народ к тем же последствиям, что и КПП на реке Акари, приведший к тотальной блокаде Арцаха, а после и к депортации его граждан», - сказал Бегларян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.