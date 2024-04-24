Десять человек заподозрены в торговле людьми на Ставрополье

24 апреля 2024, 11:15

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В Ставропольском крае десять человек подозреваются в торговле людьми и организации незаконной миграции. По данным следствия, они осуществляли свою деятельность на территории Невинномысска, а также Труновского, Шпаковского и Изобильненского округов.

Как писал "Кавказский узел", движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край.

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

О расследовании на Ставрополье уголовного дела по факту организации преступного сообщества, члены которого подозреваются в торговле людьми, организации незаконной миграции и разбое, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону. Ранее в отношении всех фигурантов в зависимости от роли и степени участия были возбуждены 12 уголовных дел, которые теперь соединены в одно производство.

По версии следствия, один из подозреваемых объединил четыре организованные группы, которые действовали на территории Труновского, Шпаковского, Изобильненского округов и города Невинномысска. Под предлогом устройства на работу подозреваемые завладели документами двух иностранцев, незаконно находившихся на территории страны, а также восьми жителей Ставрополья.

"Затем участники преступного сообщества заключили сделки купли-продажи людей и передали их на место трудовой деятельности в Шпаковском округе, в том числе организовав незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации. Аналогичным способом они покушались совершить противоправное деяние в отношении жителя Челябинской области, чтобы в дальнейшем продать его в Краснодарском крае", - сказано в опубликованном сегодня в телеграм-канале ведомства сообщении.

Суд избрал для четверых фигурантов дела меру пресечения в виде заключения под стражу, пятеро отправлены под домашний арест, сообщила полиция Ставрополья.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в прошлом году управление ФСБ также рапортовало о задержании на Ставрополье троих подозреваемых в торговле людьми. Один из них считается организатором группы, участники которой искали иностранцев и продавали их в трудовое рабство.

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