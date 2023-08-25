Трое жителей Ставрополья заподозрены в торговле людьми

25 августа 2023, 11:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из троих подозреваемых считается организатором группы, участники которой искали иностранцев и продавали их в трудовое рабство, сообщили в управлении ФСБ.

"Один из подозреваемых создал организованную группу, участники которой искали незаконно находившихся в стране иностранцев, затем обманом забирали у них документы якобы для легализации и оформления на работу, но на самом деле заключали сделки купли-продажи людей, отправляя их работать на новые места", - сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

В домах подозреваемых были обнаружены и изъяты 15 мобильных телефонов, 40 паспортов, в том числе иностранных граждан, пишет сегодня "Интерфакс".

Возбуждены три уголовных дела по п."в" ч.3 ст.127.1 (торговля людьми) и п."а" ч.2 ст.322.1 УК России (организация незаконной миграции), два из которых соединены в одно производство. Один из фигурантов арестован, второй - находится под домашним арестом. Еще один - ранее скончался, сообщили в управлении МВД по Ставропольскому краю.

"Кавказский узел" также писал, что движение против рабства "Альтернатива" неоднократно сообщало о случаях освобождения людей из трудового рабства в СКФО и ЮФО. Так, 13 июня стало известно об освобождении двух мужчин, Мухамета Худайбердина и Михаила Гиски, которых вынуждали бесплатно работать на стройке в Каякентском районе Дагестана. После освобождения они не стали писать заявления в полицию. Худайбердин пояснил, что боится мести со стороны владельцев бизнеса. 19 июня стало известно, что житель Алтайского края Виктор Рыжков освобожден из рабства на кирпичном заводе в Дагестане.

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы, Саратова и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

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