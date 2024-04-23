Жители села Киранц заявили о намерении бороться за территорию

23 апреля 2024, 22:30

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Власти Армении, договорившись о делимитации границы с Азербайджаном, поставили жителей села Киранц перед фактом, что часть населенного пункта окажется на другой стороне, ничего не предложив им, заявили участники акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу Ереван-Севан. Дорога в Грузию, проходящая через несколько сел в Тавушской области, также оставалась закрытой. К середине дня трасса Ереван-Севан была разблокирована, часть демонстрантов отправилась в столицу для участия в шествии. На дороге в направлении таможенного пункта "Баграташен" на границе с Грузией также прошла акция протеста.

Делимитация границы по согласованной линии близ селений Воскепар и Баганис отрежет местному населению доступ к дороге из Еревана в Тбилиси и лишит селян хозяйственных угодий, заявили жители приграничья. Эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Жители села Киранц, через территорию которого должна пройти новая граница с Азербайджаном, не получали никаких предупреждений о том, что часть населенного пункта окажется отчуждена. О своем возмущении они заявили журналистам, прибывшим снимать акцию протеста в Тавушской области, передал корреспондент "Кавказского узла".

«Нам никто ничего не говорил. Говорили, что идем к миру и будут компромиссные решения, но компромисс – это когда две стороны идут на уступки. А в нашем случае территории нашего села мы отдаём Азербайджану, а взамен ничего не получаем. Пришли специалисты, стали делать разметки и мы увидели, что часть домов, владений, строений и церкви надо снести, чтобы построить новую дорогу. А все могилы, в том числе погибших на войне жителей села, окажутся на территории Азербайджана», - рассказали жители Киранца, чьи слова приводит армянский ресурс MediaHub.

Один из участников акции протеста сообщил, что его мастерская перейдет Азербайджану. «Вот у меня там мастерская, я ее построил в 2018 году, купил землю, есть свидетельство о собственности, - и она останется на стороне азербайджанцев, если мы позволим провести новые границы. Дом моего соседа тоже окажется на их стороне. Мы здесь для того, чтобы не допустить этого», - заявил мужчина на видео.

Жительница Киранца Армине заверила журналистов, что не собирается покидать родные места ни при каких обстоятельствах.

«Это мое родовое село. Мы здесь живем в маленьком доме с тремя несовершеннолетними детьми. Мы никуда не собираемся отсюда, но и с (азербайджанцами) жить не хотим. Говорят, что несколько домов и часть села перейдут Азербайджану. Если наши власти такие гостеприимные, пусть свои особняки, построенные за последние годы, подарят азербайджанцам, а наши дома пусть не трогают», - заявила она в эфире трансляции, которую вело издание 168.am.

Протестующие пытаются сохранить то, за что их отцы проливали кровь, подчеркнула женщина. «За все это пролита кровь наших отцов и мы боремся за это. Никто нам эти земли не дарил. От властей никаких ожиданий нет, мы должны надеяться только на себя», - отметила она.

Другая жительница Киранца пожаловалась, что с власти поставили их перед фактом уже после договоренностей о делимитации.

«Нам никто не говорил, что конкретно нас ждет, какие дома и какие территории перейдут им. Нас поставили перед фактом. До сих пор нам точно не говорят, что будет. Пашинян, когда был здесь, сказал, что мы проиграли и вынуждены так поступать. А где он сейчас, где его жена Анна, они же сами из Тавуша? Пусть придут сюда», - сказала она в эфире 24news.am.

Женщина призвала соотечественников бороться за каждый сантиметр армянской земли. «Мы сейчас в Тавуше, потому что проблема возникла здесь. Если завтра такая проблема будет в Ереване, мы поедем в Ереван. Все армяне должны быть едины в этой борьбе. Лично я, находясь здесь, борюсь за всех. Мои дети с детства слышали выстрелы и не боятся. Мы не покинем наши дома из-за ошибок властей», - подчеркнула она.

По словам жителя Киранца Артавазда, новая граница будет проходить рядом со школой.

«Школу еще даже не достроили, а граница пройдет всего в 50 метрах от нее. Как там будут учиться наши дети? Они об этом думали? Рядом футбольное поле, граница пройдет по центру этого поля, разделив его на две части. Вот так они проводят новые границы», - посетовал он в эфире 168.am.

Мужчина также отметил, что сельчане не хотят покидать свои дома, но и жить рядом с азербайджанцами не желают. «Пусть те, кто принимает эти решение, примут азербайджанцев в своих домах. Пусть в их домах они живут, а наши дома пусть оставят в покое», - заявил он.

На фоне акций протеста правительство Армении отчиталось, что на границе с Азербайджаном сегодня установлен первый пограничный столб. Место его установки определили на основании геодезических измерений в рамках уточнения координат. "Работа экспертных групп двух стран продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

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