Часть российских миротворцев выведена из Нагорного Карабаха в Армению

23 апреля 2024, 17:48

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Власти Армении предоставили российским миротворцам, выполнявшим миссию в Нагорном Карабахе, временные пункты размещения в Горисе и Сисане. Они будут закрыты после того, как военные покинут страну, заявил председатель Совбеза Армен Григорян.

Как информировал "Кавказский узел", 21 апреля карабахские активисты заявили, что вывод миссии Международного комитета Красного Креста и российских миротворцев из Нагорного Карабаха позволит властям Азербайджана продолжить политику уничтожения армянского наследия, а тема карабахского урегулированию будет закрыта.

Присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением 2020 года, хотя их функции, после того как Карабах полностью перешел под контроль Азербайджана, могут быть скорректированы, указали в сентябре опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики.

Колонна машин российских миротворцев из Нагорного Карабаха въехала на территорию Армении. Видео опубликовали армянские СМИ. Машины пересекли Лачинский коридор и направились в сторону Гориса. "Российские "Уралы" и Камазы" сопровождала машина армянской военной полиции", – сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

После публикаций кадров въезда автоколонны российских миротворцев в Армению с пояснениями выступил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. "Автоколонна миротворцев направилась во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане", – сказал Григорян, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

По словам Григоряна, будут вестись работы по закрытию пунктов, которые были предоставлены правительством Армении российским миротворческим подразделениям в качестве места дислокации для осуществления миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Напомним, 17 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия начала вывод миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта. Вывод миротворцев из Карабаха делает невозможным возвращение в регион армянского населения и отрицательно скажется на перспективах мирного договора, подчеркнули российские политологи.

Для Азербайджана вывод миротворцев означает полное восстановление суверенитета и отсутствие на территории страны иностранных военных баз, при этом договоренность Москвы и Баку могла быть достигнута путем политического компромисса, считают бакинские аналитики.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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