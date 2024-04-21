В Астрахани эвакуированы более ста человек при пожаре на рынке

21 апреля 2024, 23:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Огонь охватил астраханский рынок на площади в 1200 квадратных метров. Из-за возгорания из опасной зоны были эвакуированы более сотни человек.

Пожар случился на одном из крупнейших рынков Астрахани "Большие Исады" сегодня вечером. По данным МЧС, загорелись кровля магазина и торговые павильоны.

Сначала площадь возгорания составляла 650 квадратных метров, уже через 40 минут пожар распространился на 1200 "квадратов", сообщило МЧС России в своем телеграм-канале в 20.45 мск.

Коммунальные службы Астрахани оказывали содействие в тушении пожара на рынке Большие Исады. В частности, для подвоза воды мэрией было выделено несколько спецмашин, сообщалось в телеграм-канале местной администрации в 21.15 мск.



"Также после получения сигнала о пожаре на место оперативно прибыли спасатели городского аварийно-спасательного центра. Им удалось вывести из опасной зоны более ста человек", - отметили в мэрии.

В 22.19 мск МЧС рапортовало о ликвидации открытого горения, проведении проливки и начале разбора разрушенных конструкций.

Как писал "Кавказский узел", крупный пожар на астраханском рынке "Большие Исады" случился и в 2016 году. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В 2017 году на этом рынке проходил рейд силовиков, связанный с поиском причастных к нападениям на полицию и бойцов Росгвардии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.