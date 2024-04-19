Грузинский оппозиционер Купрадзе назвал чрезмерно жестким разгон протестующих

19 апреля 2024, 11:40

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Полицейские применили чрезмерное насилие при разгоне акции протеста против закона об иноагентах, заявил после освобождения генсек оппозиционной партии "Лело" Ираклий Купрадзе, оказавшийся в числе задержанных.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля полицейские, оттесняя противников закона об иноагентах от здания парламента Грузии, применили дубинки и слезоточивый газ. Одним из задержанных при разгоне акции оказался генеральный секретарь партии "Лело" Ираклий Купрадзе. Он сообщил, что его избили силовики.

16 апреля 11 человек были задержаны полицейскими в Тбилиси на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста полиция использовала дубинки и слезоточивый газ, пострадало минимум три журналиста. Днем 17 апреля у парламента Грузии было задержано не менее двух человек.

Ираклия Купрадзе освободили в зале суда. После освобождения Купрадзе сообщил журналистам, что не помнит такого жестокого разгона протестов, хотя посещал протестные акции и ранее, сообщило вечером 18 апреля "ИнтерпрессНьюс".

"Я не помню такого жестокого разгона – человек, который стоял на митингах до и после 2012 года. Это был жестокий разгон, я хотел помочь человеку, которого, бросив на землю, избивали и задержали без всякой причины", - рассказал Купрадзе, добавив, что его судебный процесс был отложен.

Правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, его принятие тогда пришлось отложить. 17 апреля 2024 года законопроект был принят в первом чтении на фоне массовых акций протеста, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Отметим, что правозащитники не раз заявляли о чрезмерной жесткости разгона акций протеста в Тбилиси. Так, 7 марта 2023 года при разгоне акции против законопроекта об иноагентах силовики применили слезоточивый газ и водометы. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

В июне 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента Грузии, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции были обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Эти протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Участница акции протеста в "ночь Гаврилова" Мако Гомури, которой выбили глаз резиновой пулей, потребовала от МВД компенсации морального вреда и регулярных выплат за увечье.

В 2023 году суды рассмотрели иски нескольких пострадавших при разгоне акции протеста в июне 2019 года. Одним из них был Георгий Сулашвили, который лишился глаза при ранении резиновой пулей. Суд назначил ему единовременную компенсацию, но отказал в регулярной выплате за потерю трудоспособности.

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