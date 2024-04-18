Активисты призвали Пашиняна прекратить сдачу земель Азербайджану

18 апреля 2024, 18:56

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Участники акции протеста в Ереване призвали премьер-министра Никола Пашиняна прекратить действия, направленные на разрушение государственности Армении, и сдачу земель Азербайджану.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция неоднократно проводила акции с требованием отставки Никола Пашиняна. В ходе митинга 29 февраля участники движения "Вместе" (Миасин) обосновали свои требования тем, что Пашинян допустил территориальные уступки и переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. 14 марта представители движения заявили, что намерены выдвинуть в качестве своего кандидата на пост премьер-министра Армении бывшего главу правительства Гранта Багратяна. 27 марта оппозиция потребовала отставки правительства Пашиняна до 10 апреля и пригрозила акциями протеста, если требование не будет выполнено.

19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану. Подробнее о территориальных претензиях Армении и Азербайджана друг к другу говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Активисты у здания правительства в Ереване потребовали у премьер-министра Армении Никола Пашиняна не принимать решения, которые приведут к развалу государства. Они держали в руках плакаты с надписями "Нет коридору!", "Хватит!", "Stop Nikol!", "Воскепар - Армения", "Борьба до победы!" и и скандировали аналогичные лозунги, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию акции, которую вел на Facebook* Арман Мхитарян.

Один из организаторов акции глава Общественной инициативы "Воля" Ваагн Чахалян заявил, что активисты будут бороться за государственность Армении и против сдачи армянских земель Азербайджану, и с сегодняшнего дня объявляют о начале новой борьбы в Армении.

Также, по его словам, участники акций протеста будут требовать достижения возвращения беженцев из Карабаха на родину и обеспечения их безопасности. "Мы должны остановить Никола Пашиняна путем мирных акций неповиновения. С нашей стороны не будет никакого насилия и применения каких-либо незаконных средств. Борьба будет продолжена до тех пор, пока Пашинян не остановится", - заявил Ваагн Чахалян.

Он обратился ко всем гражданам Армении и армянам во всем мире и призвал начать акции неповиновения. Чахалян добавил, что, если до сих пор не удалось отстранить Пашиняна, еще не означает, что это невозможно. "Значит, что-то не доделали, что-то сделали неправильно", - подчеркнул он.

По его словам, будет создан оперативный штаб, который будет координировать действия активистов. Он добавил, что не делает акцент на числе участников акций."Я привык даже к одиночной борьбе. Нас было две тысячи в Грузии, меня посадили, и четыре года я боролся один. И в Армении я неоднократно проводил в том числе одиночные пикеты. Количество людей, да важно, но не это самое главное", - отметил активист.

Ваагн Чахалян - активист из Джавахка (Грузия). Создал НПО "Единый Джавахк" и не раз выступал за права армян в Грузии. В апреле 2009 года он был приговорен к десяти годам лишения свободы за незаконное проведение массовых акций и сопротивление полиции, освободился 24 января 2013 года после принятия грузинскими властями закона "Об амнистии".Проводил различные протестные акции и в Армении. Так, 28 января 2021 года он был задержан на акции протеста с требованием отставки Пашиняна по подозрению в попытке захватить здание правительства.14 апреля 2024 года Чахалян был задержан за нанесение граффити с надписью "Stop Nikol" на одно и строительных ограждений в Ереване.

Он напомнил, что сам Никол Пашинян в 2018 году прошагал из Гюмри до Еревана вначале с командой из 16 человек. "Если процесс не остановить, через несколько месяцев мы можем потерять государственность", - заявил Чахалян.

Армянскую государственность, территориальную целостность и безопасность можно защитить только на площади в Ереване, считает Чахалян. "Здесь главный окоп нашей страны", - сказал он.

Участник акции протеста Арман Мхитарян подчеркнул, что началась борьба за существование Армении. "Это экзистенциальная борьба за родину", - сказал Мхитарян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Пашинян прекрасно чувствует настроения людей и в момент напряженности умеет ловко манипулировать ситуацией, выдержать паузу, чтобы потом довести дело до конца. В случае со сдачей земель, по его мнению, происходит то же самое. Пашинян ездит в Воскепар к сельчанам, успокаивает их, но "в нужный момент он предпримет шаги, и азербайджанские войска окажутся в домах этих людей", уверен Мхитарян.

Он подчеркнул, что нужно пресекать действия Пашиняна, который "то и дело терроризирует собственный народ, тем, что вот-вот Алиев нападет на Армению".

Высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе инаугурации указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну, заявил 15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава правительства подтвердил, что все договоренности о мире сведены к нулю, а его заявления могут стать оправданием для новых уступок Азербайджану, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи.

Если Никол Пашинян имеет какие-то страхи перед Алиевым и потому идет на постоянные уступки, то он должен встать на защиту страны и народ его поддержит, заявил один из участников акции.

Выступающие на акции подчеркнули, что перед страной серьезные проблемы, и глава страны должен их решить. А, если не может решить, он должен подать в отставку. Активисты призвали соотечественников встать рядом с ними и показать свое несогласие с политикой властей.

Каждый раз Никол Пашинян говорит, что народ дал ему мандат и когда народ скажет, уходить, он уйдет. Обращаюсь к народу: народ, приходите на площадь, скажите - уходи", - заявила участница акции.

Полиция контролировала акцию протеста. Инцидентов, по словам организаторов в ходе акции не было.

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