18 апреля 2024, 14:24

Следком Армении начал расследование дела о пытках после избиения Варданяна

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Уголовное дело о пытках Самвела Варданяна, оскорбившего провластного депутата, расследуется Следкомом Армении, сообщила правозащитник. 

Как сообщал "Кавказский узел", активист Самвел Варданян задержан за оскорбление депутата от провластной фракции "Гражданский договор". 16 апреля защита заявила, что люди в масках избили Варданяна по дороге в следственный изолятор. Напавшие не только избили активиста, но и унизили его, отметил адвокат Вараздат Арутюнян. 17 апреля активисту ужесточили обвинение, добавив статью о возбуждении политической вражды к первоначальному обвинению в хулиганстве. Суд в Ереване отправил его под домашний арест с залогом в 7 млн драмов.

Власти уже длительное время используют силовиков для преследования своих оппонентов, очередным примером этого стало избиение людьми в масках активиста Самвела Варданяна по дороге в СИЗО, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские правозащитники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о пытках  в связи с избиением Самвела Варданяна, оскорбившего провластного депутата. Руководитель Общественной организации "Защита прав без границ" Аракс Мелконян сообщила, что уголовное дело расследование уголовного дела начато на основании сообщения их организации. "Мы будем последовательно следить за расследованием дела", - сказала Мелконян корреспонденту "Кавказского узла"

Адвокат Тигран Атанесян считает насилие, примененное к Самвелу Варданяну, "тяжелым преступлением". Однако он уверен, что этот инцидент не получит должной реакции. Власти, по его мнению адвоката, применив в отношении Самвела Варданяна домашний арест в качестве меры пресечения, "поступили очень хитро". Они, таким образом, смирили волнения общественности.

"Это лучший способ заставить человека молчать. Самвел лишился публичного слова. Домашний арест в какой-то момент превращается в меру пресечения похуже самого ареста. К нему прибавляется постоянный страх оказаться в тюрьме", - написал Атанесян на своей странице в Facebook*

По его мнению, домашний арест многие ошибочно приравнивают к освобождению.

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Примечание:

"Защита потребовала расследовать избиение Самвела Варданяна", "Активист задержан в Ереване после стычки с провластным депутатом", "Защита связала дело против Самсоняна с его словами о Пашиняне".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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