18 апреля 2024, 14:24
Следком Армении начал расследование дела о пытках после избиения Варданяна
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Уголовное дело о пытках Самвела Варданяна, оскорбившего провластного депутата, расследуется Следкомом Армении, сообщила правозащитник.
Как сообщал "Кавказский узел", активист Самвел Варданян задержан за оскорбление депутата от провластной фракции "Гражданский договор". 16 апреля защита заявила, что люди в масках избили Варданяна по дороге в следственный изолятор. Напавшие не только избили активиста, но и унизили его, отметил адвокат Вараздат Арутюнян. 17 апреля активисту ужесточили обвинение, добавив статью о возбуждении политической вражды к первоначальному обвинению в хулиганстве. Суд в Ереване отправил его под домашний арест с залогом в 7 млн драмов.
Власти уже длительное время используют силовиков для преследования своих оппонентов, очередным примером этого стало избиение людьми в масках активиста Самвела Варданяна по дороге в СИЗО, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские правозащитники.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о пытках в связи с избиением Самвела Варданяна, оскорбившего провластного депутата. Руководитель Общественной организации "Защита прав без границ" Аракс Мелконян сообщила, что уголовное дело расследование уголовного дела начато на основании сообщения их организации. "Мы будем последовательно следить за расследованием дела", - сказала Мелконян корреспонденту "Кавказского узла"
"Это лучший способ заставить человека молчать. Самвел лишился публичного слова. Домашний арест в какой-то момент превращается в меру пресечения похуже самого ареста. К нему прибавляется постоянный страх оказаться в тюрьме", - написал Атанесян на своей странице в Facebook*
По его мнению, домашний арест многие ошибочно приравнивают к освобождению.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"