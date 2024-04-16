Адвокаты заявили о полицейском насилии на акции протеста в Тбилиси

16 апреля 2024, 18:47

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Несколько человек, задержанных на акции протеста у парламента Грузии против закона об иноагентах, были избиты, заявили юристы. Полиция отчиталась об освобождении четверых задержанных под подписку о невыезде, еще 10 человек переведены в изолятор временного содержания.

Как информировал "Кавказский узел", 15 апреля парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обсуждение проходило на фоне массовой акции протеста. Силовики задержали 14 человек, один полицейский получил травмы. Народный защитник и активисты призвали силовиков не препятствовать протестам.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

Адвокат Лаша Ткешеладзе сообщил об избиении своего подзащитного, задержанного на акции против закона об иноагентах. "Вчера нам не дали увидеть задержанных в МВД, и я сразу заподозрил, что над ними издевались, и сегодня это подозрение оправдалось. Когда я навещал своих подопечных, у одного из них были множественные повреждения шеи, одежда была порванные и другие мои вещи. Охранники также сказали, что их все били, когда их задерживали. Они все сказали, что там был дрон, полицейские сказали, что наверху есть дрон и не бейте их. Этот дрон спас их от дальнейшего насилия", - написал сегодня Ткешеладзе на своей странице в Facebook*.

Из 14 задержанных восемь находятся под защитой сети неправительственных организаций, четверых защищает адвокат Лаша Ткешеладзе, сообщило сегодня издание Netgazeti.

Ткешеладзе сообщил, что об избиении силовиками заявляет Уча Кемашвили. Ткешеладзе собирается обратиться в Специальную следственную службу для расследования предполагаемого злоупотребления полномочиями со стороны полиции, говорится в публикации.

Юриста Теоны Закарашвили сообщила, что неправительственным организациям удалось встретиться с частью задержанных, при этом местонахождение некоторых из них до сих пор остается неизвестным. По словам Закарашвили, некоторые из задержанных заявляют о физическом насилии со стороны полицейских.

Полиция освободила четырех человек, задержанных на акции протеста 15 апреля под подписку о невыезде, еще 10 человек переведены в изолятор временного содержания, сообщило сегодня МВД Грузии. "Сразу после поступления задержанных в изолятор временного содержания врачи провели их медицинский осмотр в конфиденциальной обстановке и подготовили соответствующую документацию. Важно отметить, что в дополнительной медицинской помощи арестованным во время их пребывания в изоляторе необходимости не было", - заявило ведомство. Полиция также сообщила, что все задержанные "имеют неограниченный доступ к адвокатам, защищающим их интересы, представителям Аппарата народного защитника и Специальной следственной службы", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook*.

В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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