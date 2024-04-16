16 апреля 2024, 06:30
Заключенный из Адыгеи осужден за причастность к экстремистскому движению
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
К четырем годам исправительных работ приговорил суд в Адыгее заключенного, признав его виновным в причастности к движению "Арестантское уголовное единство"*.
Теучежский районный суд Адыгеи признал 29-летнего местного жителя Илью Токарева виновным в участии в деятельности экстремистской организации.
По данным следствия, Токарев, отбывая наказание в колонии, пропагандировал взгляды движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*, соблюдал "воровские правила", отрицая при этом общепринятые моральные принципы, пропагандировал насилие и враждебность к представителям власти. При этом свою позицию он неоднократно озвучивал публично, пишет 15 апреля "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ России.
Уголовное дело в отношении Токарева было возбуждено в июле прошлого года, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок четыре года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале декабря 2023 года стало известно, что житель Майкопа был заподозрен в участии в движении АУЕ, он был заключен под стражу.
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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"