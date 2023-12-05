Житель Майкопа заподозрен в экстремизме

05 декабря 2023, 06:29

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Майкопчанин подозревается в участии в движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*, он заключен под стражу.

Житель Майкопа задержан по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации.

По данным следствия, мужчина подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), сообщает 4 декабря Следственное управление Следственного комитета России по республике Адыгея.

Ведомство отмечает, что мужчина, "являясь сторонником международного общественного движения, после признания указанного движения экстремистским продолжил участие в его деятельности". Участие заключалось в том, что майкопчанин соблюдал правила и культивировал устои тюремной жизни, высказывался в поддержку движения, демонстрировал свою приверженность к нему.

По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июля трое бывших заключенных были заподозрены в участии в движении "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.