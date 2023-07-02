Трое бывших заключенных заподозрены в участии в экстремистской организации в ростовской колонии

02 июля 2023, 21:24

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В Ростове-на-Дону правоохранители завели уголовное дело в отношении трех бывших заключенных в возрасте 41 и 45 лет. Их подозревают в участии в движении "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*.

По версии следователей, трое бывших заключенных стали участниками движения в 2021 году.

Их задачей был контроль выполнения "воровских понятий" среди заключенных в колонии, говорится в релизе, опубликованном на сайте Следственного управления СКР по области.

Имена подозреваемых не раскрываются. Уголовное дело завели по статье об участии в экстремистской организации (ч.2 ст.282.2). Бывшим заключенным грозит от двух до шести лет лишения свободы.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.