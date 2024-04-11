Судебный кодекс. Фото: tv2.today

11 апреля 2024, 16:44

Суд во Владикавказе арестовал подозреваемого по делу о госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Северной Осетии мужчину, который, по версии следствия, намеревался вступить в украинское вооруженное формирование. Расследуется дело о покушении на госизмену, подозреваемый арестован.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Алтайского края, которого задержали в Северной Осетии по подозрению в попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Северной Осетии.

"Задержан 20-летний житель Новоалтайска Алтайского края, который, являясь противником СВО, принял решение о выезде на территорию Украины для участия в боевых действиях против вооруженных сил России.  Подозреваемый нашел с помощью мобильного приложения пошаговые инструкции и подал заявку на вступление в состав одного из вооруженных формирований, входящих в состав ВСУ", -процитировало агентство сообщение ведомства.

По версии следствия, в декабре 2023 года подозреваемый прибыл во Владикавказ, чтобы затем через Грузию выехать на Украину, но был задержан. Молодой человек арестован, уголовное дело расследуется по статье о покушении на госизмену (часть 1 статьи 30, статья 275 Уголовного кодекса России). 

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2022 года на КПП "Верхний Ларс" был задержан 21-летний Савелий Фролов. Его арестовали по уголовному делу о приготовлении к переходу на сторону противника. Следствие сочло, что он собирался вступить в украинское вооруженное формирование. Фролов отрицал свою вину. Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Савелия Фролова политзаключенным. Суд во Владикавказе приговорил Фролова к шести годам колонии и штрафу в сто тысяч рублей по обвинению в госизмене.  Апелляционный суд утвердил приговор.

Обоснованием для уголовного преследования Фролова стала переписка в Telegram c упоминанием воюющего на стороне Украины формирования, следствие посчитало, что Фролов намеревался вступить в это формирование. Однако Фролов говорил адвокатам и журналистам о том, что не планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины, а "переписка в этом случае не является однозначным доказательством". При этом, чтобы добиться от Фролова пароля к телефону, по данным родных, к нему применили физическое воздействие.

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Примечание:

"Близкие Савелия Фролова рассказали о сложностях с передачами и письмами", "Житель Кабардино-Балкарии осужден за госизмену", "Житель Ингушетии осужден на пять лет за госизмену".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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