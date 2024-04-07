Отчет властей о развитии туризма вызвал скепсис у астраханцев

07 апреля 2024, 08:41

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Власти Астраханской области отчитались, что планируют выделить миллиард рублей на строительство кемпингов. Эти средства лучше бы стоило направить на развитие инфраструктуры, в том числе на ремонт ливневой канализации и дорог, заявили в соцсети астраханцы, комментируя этот отчет чиновников.

По данным Минэкономразвития Астраханской области, власти региона планируют выделить около миллиарда рублей на строительство кемпингов. В текущем году планируется реализовать шесть таких проектов, предприниматели получат государственные субсидии на 370 миллионов рублей.

Один из кемпингов строится в Камызякском районе, его осмотрели заместитель председателя областного правительства Казбек Хадиков и министр экономического развития региона Мансур Гаджиев. Речь идет о строительстве гостиничного комплекса с развлекательной зоной, зоной барбекю, пунктом проката, благоустроенным парком, ресторанным и банным комплексами, рассказал гендиректор ООО "Проспект" Александр Церульник, слова которого привело 6 апреля астраханское онлайн-издание "Пункт А".

Публикация о том, что власти Астраханской области планируют выделить около миллиарда рублей на строительство кемпингов, была размещена 6 апреля в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Астрахань Оnline", на который подписаны более 210 тысяч пользователей. На 08.30 мск этот пост набрал 33 отметки с реакцией пользователей и 42 комментария.

"Хотя бы молчали бы про свои дела, а то ещё и хвастаются. Нам-то что за радость с этих кемпингов? Ямы всё глубже и глубже на дорогах, всё шире и шире, а с администрации пишут спасибо вам за сигналы, но бюджет пока не заложен", – отметил Максим Ермолаев.

"Третий год пишу, чтобы ямы на Луконина у 18-й школы отремонтировали, то бюджета нет, то работы не запланированы. И о чудо, ответ 1-го апреля сделаем. 1 апреля никому не верю. До сегодняшнего дня всё по-прежнему, вот думаю они шутят или серьёзно издеваются", – написала Анна Майорова.

"Лучше бы потратили на ремонт дорог и канализации", – подчеркнул пользователь с ником Семья Маркеловых.

"Свободный посёлок улица Цурюпа – дыра на дыре. Улица Агрономическая от берега реки Болда разбита очень сильно. Дальше надо говорить?" – спросил Виталий Каверкин.

"А может дорогами, ливневкой и канализацией займетесь?" – спросил Артём Круглов.

На 08.30 мск на сайте администрации Астраханской области нет комментариев относительно жалоб астраханцев на инфраструктуру.

"Кавказский узел" также писал, что жители Астраханской области ранее неоднократно жаловались на разбитую инфраструктуру. В частности, с такими жалобами выступали жители Советского района Астрахани. Они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на проблему с разбитыми дорогами, вывозом мусора и бродячими собаками. 3 марта астраханцы пожаловались, что власти оставили без реакции записанное ими видеообращение к президенту. 6 апреля стало известно, что они самостоятельно отремонтировали дорогу.

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